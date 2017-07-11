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Стала известна причина падения башенного крана в Минске

  • 11.07.2017, 19:49
Фото: 112.by

При подъеме груза кран обрушился на соседний дом.

Стала известна причина падения башенного крана в Минске. Происшествие случилось утром 11 июля в районе Аэродромной улицы.

Как информируют спасатели, кран упал на территорию стройки многоквартирного дома. Им был затронут другой башенный кран. В результате падения с 44-метровой высоты пострадал 31-летний машинист крана. Мужчина получил травмы, его госпитализировали.

Как стало известно «Еврорадио», по предварительной информации, разрушился узел крепления основной секции башни к фундаменту.


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