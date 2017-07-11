Названы два продукта, которые надо есть каждый день 6 11.07.2017, 20:03

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Итальянские ученые рассказали, какие продукты нужно употреблять каждый день.

Итальянские ученые, после более 20 лет исследований, сделали свой вердикт - оливки и горький шоколад необходимы человеческому организму каждый день, сообщает newsyou.info.

Ученые установили, что кожура оливок содержит в себе маслиновую кислоту, которая при попадании в человеческий организм действует как противораковое вещество. Поэтому, регулярное употребление оливок в пищу помогает человеку бороться с угрозой онкологического заболевания толстой кишки, а также рака груди. А еще оливки содержат в себе витамин Е, который является мощным антиоксидантом.

Что касается шоколада, то ежедневное употребление шоколада с высоким уровнем какао препятствует неблагоприятным возрастным изменениям в мозгу, защищая человека от ухудшения памяти и слишком быстрого старения.