Мирный не пробился в полуфинал парного разряда Уимблдона

Мирный не пробился в полуфинал парного разряда Уимблдона2
- 11.07.2017, 20:56
- 6,365
Белорусско-польский дуэт уступил тандему из Австрии и Хорватии.
Белорус Максим Мирный вместе с поляком Марцином Матковским не сумели выйти в полуфинал парного разряда «Уимблдона», передает «Прессбол».
В поединке 1/4 финала интернациональный дуэт уступил тандему Оливеру Мараху (Австрия) и Мате Павичу (Хорватия) — 5:7, 2:6, 2:6.
В 1/8 финала белорусско-польский дуэт обыграл Николаса Монро (США) и Артема Ситака (Новая Зеландия) — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.
В 1/16 финала был повержен американский тандем Боб Брайан / Майк Брайан — 6:3, 7:5, 6:4.