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Мирный не пробился в полуфинал парного разряда Уимблдона

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  • 11.07.2017, 20:56
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Максим Мирный
Фото: tennis.by

Белорусско-польский дуэт уступил тандему из Австрии и Хорватии.

Белорус Максим Мирный вместе с поляком Марцином Матковским не сумели выйти в полуфинал парного разряда «Уимблдона», передает «Прессбол».

В поединке 1/4 финала интернациональный дуэт уступил тандему Оливеру Мараху (Австрия) и Мате Павичу (Хорватия) — 5:7, 2:6, 2:6.

В 1/8 финала белорусско-польский дуэт обыграл Николаса Монро (США) и Артема Ситака (Новая Зеландия) — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

В 1/16 финала был повержен американский тандем Боб Брайан / Майк Брайан — 6:3, 7:5, 6:4.


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