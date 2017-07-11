Брестчанка кидалась соленьями и камнями в автомобиль знакомой 11.07.2017, 21:12

Как позже выяснилось, женщина бросала с балкона стеклянные банки не в тот автомобиль.

В отношении жительницы Бреста 1974 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 218 УК РБ (умышленное повреждение имущества). Она подозревается в том, что находясь во дворе многоэтажного дома по улице Московской города Бреста, умышленно повредила автомобиль Шкода, принадлежащий женщине 1988 года рождения, пишут на сайте virtualbrest.by.

Подозреваемая бросала в автомашину с балкона своей квартиры стеклянные банки с консервацией, пластиковые бутылки с водой и камни, перепутав указанный автомобиль с транспортным средством, принадлежащим иной женщине, с которой сложились неприязненные отношения. По уголовному делу назначены экспертные исследования.