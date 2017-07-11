Навальный и подстилка 4 Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»

11.07.2017, 21:19

Алексей Навальный

Дебаты с экс-главарем пророссийских боевиков на Донбассе - наиболее серьезный промах Навального.

Он хочет беседой со Стрелковым не потерять националистов? Боюсь, что тогда он потеряет всех остальных, ибо в глазах тех, кто поддерживает Навального сейчас, Гиркин — преступник, виновный в гибели более 10 000 человек в Украине.

Кроме того, Алексей сломается на вопросе «Чей Крым?» Настоящий националист отвечает «наш!», отвечает четко, как солдат. Как только Навальный начнет крутить, типа «там посмотрим», то Гиркин выиграл.

Кремлю мало громить штабы, он подстилает Гиркина, а Навальный наивно считает, что поддержка его ядерного электората будет безусловной, что бы он не сделал. Нет, как минимум раскол в их рядах обеспечен. Разочарование будет горьким.

Следование за навальным носит истеричный характер, у него больше не последователи, а фанаты. Многим он не нравится, но на критику от фанатов следует железное: «Я не его девушка, но мне нравятся его идеи. Он против Путина, значит я за него!» Программа Навального мало кого интересует, люди лишь знают, что он против коррупции и против нынешней власти, а враг моего врага – мой друг.

Но все имеет предел прочности. Когда Путин отказывется назвать фамилию Навального, то он делает это, чтобы не поставить его рядом с собой даже словом. Навальный, ради нескольких десятков голосов националистов, не брезгует дисскутировать с настоящим преступником, развязавшим кровавую войну в соседнем государстве. Сравнение с Гитлером стало пошлым, но уместен вопрос: если бы жил Гитлер, то Навальный согласился бы на дискуссию о сути национал-социализма? Думаю, никогда, потому что не может российский политик и кандидат в президенты, как он сам себя называет, дискутировать с кровавым маньяком.

Хорошо, пусть Навальному наплевать на погибших от действий Гиркина украинцев, но как быть с самолетом МН-17, к гибели которого Гиркин имеет прямое отношение?

Хорошо, пусть Навальному наплевать и на самолёт, но что делать с российскими солдатами, которые погибли из-за Гиркина, из-за безумной идеи Новороссии.

Есть старая истина, что каждый человек – творец своего несчастья.

Но, в конце концов, если Навальный встретиться с Гиркиным «на дебатах», то примем это к сведению. Это очень хорошо, что это произойдет сейчас, задолго до выборов.

Будем знать, за кого голосовать.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»