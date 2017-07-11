Какие заведения Минска в почете у иностранцев 1 11.07.2017, 21:28

Топ-10 ресторанов столицы по рейтингу TripAdvisor.

Несмотря на погоду, лето по-прежнему остается самым популярным временем года для отпусков и путешествий. Пока минчане уезжают из Беларуси, туристы из других стран, наоборот, приезжают в Минск. Tut.by узнал, какие заведения «в почете» у гостей нашего города.

Рейтинг ресторанов составлен по оценкам пользователей популярного сайта для путешественников TripAdvisor. Комментарии, которыми сопровождается рейтинг, выбраны из десяти последних (при этом в первую очередь обращалось внимание на содержательные отзывы).

1 место — «Кухмистр»

Фото: TAM.BY

Где: Карла Маркса, 40

Гость из Москвы: «Посетили ресторан по совету знакомого. Заказывали драники, пельмешки с бараниной и что-то еще. Драники были немного суховатые, а вот пельмени отличные. Заведение очень понравилось, хороший ресторан, приятно посидеть. Вокруг много книг, которые можно почитать, ожидая еду. Хороший интерьер. Детям тут же принесли раскраски, карандаши. Цены немного выше среднего, но порции очень большие. Рекомендую к посещению».

2 место — Grand Cafe

Фото: gusto.by

Где: ул. Ленина, 2

Гость из Киева: «Был не в первый раз со своим товарищем по работе. В одном из блюд поваром была допущена непростительная ошибка. Тем не менее весь персонал ресторана приложил все возможные усилия, чтобы эту ошибку загладить и показать нам кухню заведения во всей красе. Должен признать, что ресторан держит высокие стандарты: умение исправлять ошибки — одно из самых сложных в любом деле».

3 место — «Камяница»

Фото: probelarus.by

Где: ул. Первомайская, 18

Гость: «Вкусная еда, красивая подача и приветливый персонал. На протяжении всего вечера играла прекрасная музыка ("Карамбамбуля", "Лявон Вольскі", N.R.M) и не мешала разговаривать. Если придете с ребенком, есть детское меню: нам сразу принесли раскраски с карандашами. Хочется отметить прекрасный антураж, на входе рыцарский костюм, красиво украшенные стены, большие деревянные столы».

4 место — «Гамбринус»

Фото: gusto.by

Где: пл. Свободы, 2

Гость из Москвы: «Настоящий паб. Отличное, качественное пиво в большом разнообразии. Еда подается на высоком уровне, сразу ощущается, что не забегаловка. Обслуживание на хорошем уровне. Ценник, правда, достаточно кусачий, считай как в Москве, и для Минска все-таки дороговато. Но оно того стоит».

5 место — Bistro de Luxe

Фото: Анна Иванова, TUT.BY

Где: Городской Вал, 10

Гость: «Минск — жутко невкусный город после Москвы и Ниццы, месяц ходил в другие кафе, а надо было сюда. Во-первых, персонал на высшем уровне, во-вторых, хорошее качество напитков: вино, кофе, чай. В-третьих, публика лучшая в городе. Испортилась, конечно, за 10 лет (как и везде), но в сравнении с другими — первое место».

6 место — «Лидо»

Фото: lido.by

Где: пр-т Независимости, 49−1 и ул. Кульман, 5а

Гость из Санкт-Петербурга: «Дешево и сердито, но при этом вкусно. Отличное место плотно и быстро съесть полноценный обед, а не какой-нибудь бургер. Выбор еды большой, все свежее. Но не нужно ожидать ресторанного качества».

7 место — «Васильки»

Фото: vasilki.by

Где: Независимости, 89

Последние отзывы о «Васильках» оказались противоречивыми. Приведем противоположные мнения.

Гость из Минска: «Тут такая домашняя атмосфера, как будто у бабушки в деревне сидишь. Всякие там скатерки, половички, цветочки. И вкусно - обалдеть! Мое самое любимое блюдо тут — это драники, ну и цеппелины не уступают».

Гость из Москвы: «Нам очень расхваливали это кафе, но ждать еду нужно было 1−2 часа. С дороги были на это не готовы, потом пришли на ужин, но опять такое же время ожидания. Фото блюд и реальный вид — как южный и северный полюс. Думали, хоть с завтраком все пройдет гладко, но пришли и тоже ждали два часа».

8 место — «Натврис Хе»

Фото: gruzin.by

Где: Связистов, 4

Гость из Минска: «Под впечатлением от путешествия по Грузии, решили заглянуть для сравнения и оказались приятно удивлены. Вкусная еда, почти домашнее, располагающее отношение персонала и безграничное грузинское радушие! Если искать минусы — то это, наверное, расположение».

9 место — «Раковский Бровар»

Фото: TUT.BY

Где: Витебская, 10

Гость: «Атмосферное место. При полном бронировании зала нашли место посадить нашу компанию из 9 человек. В зале очень прохладно, кондиционеры выключить не смогли, но предложили теплые пледы. Обслуживание хорошее, меню разнообразное, хорошие пивные сеты. Пиво собственного производства, к сожалению, не впечатлило, но, наверное, все индивидуально».

10 место — La Crete d’or («Золотой гребешок»)

Фото: grebeshok.by

Где: Ленина, 3

Гость из Саратова: «Готовят вкусно. Несут быстро. Вам рады. Есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание, чтобы не переплачивать. Шампанское на разлив: цена за 100 граммов, а не за стакан (поэтому дешевле взять бутылку). То же самое и с десертами — цена не за порцию. Если об этом помнить — очень хорошее место».

«Рестораны национальной кухни — это туробъект»

Попадание в рейтинг большого количества заведений белорусской кухни объясняется просто: туристам это интересно. Директор ООО «Новый Альянс» (заведения «Камяница», «Грай», «Агінскі», «Беларуская карчма») Олег Пашек видит причину в том, что рестораны белорусской кухни — это туробъекты, которые у иностранцев находятся на одном уровне с другими достопримечательностями.

Фото: probelarus.by

— Мы туробъект уже много лет. На самом деле все банально: высокое качество кухни и адекватные цены — это и есть секрет успеха. Более того, мы стараемся быть действительно национальным ресторанам и стараемся уделять внимание мелочам.

Хотя мелочей в ресторане не бывает, оговаривается Олег. Потому как именно из мелочей состоит атмосфера заведения в целом.

— Мы работаем с турфирмами, которые привозят сюда туристов, с гостиницами, которые советуют туристам куда сходить. Подавляющее большинство иностранных туристов в заведении — ожидаемо россияне. Но и с Западной Европы гостей тоже много, особенно в последнее время.