В Кобрине женщина облила себя бензином и подожгла 4 11.07.2017, 21:35

В материалах проверки имеется ее предсмертная записка.

26 июня в 20.04 поступило сообщение от жителя города Кобрина, о том, что вблизи берега реки Мухавец с ожогами туловища обнаружена женщина 1942 года рождения.

Пенсионерка была доставлена в Кобринскую центральную районную больницу, где 5 июля в 13.30 скончалась в реанимационном отделении, сообщили порталу kobrincity.by в ОДС Кобринского РОВД.

В ходе проверки установлено, что пострадавшая облила себя бензином, после чего подожгла, собираясь покончить жизнь самоубийством.

Женщина состояла на учете в психиатрическом кабинете и неоднократно говорила о том, что собирается свести счеты с жизнью. По данному факту Кобринским РОСК проводится проверка.