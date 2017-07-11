В Кобрине женщина облила себя бензином и подожгла

В Кобрине женщина облила себя бензином и подожгла4
- 11.07.2017, 21:35
В материалах проверки имеется ее предсмертная записка.
26 июня в 20.04 поступило сообщение от жителя города Кобрина, о том, что вблизи берега реки Мухавец с ожогами туловища обнаружена женщина 1942 года рождения.
Пенсионерка была доставлена в Кобринскую центральную районную больницу, где 5 июля в 13.30 скончалась в реанимационном отделении, сообщили порталу kobrincity.by в ОДС Кобринского РОВД.
В ходе проверки установлено, что пострадавшая облила себя бензином, после чего подожгла, собираясь покончить жизнь самоубийством.
Женщина состояла на учете в психиатрическом кабинете и неоднократно говорила о том, что собирается свести счеты с жизнью. По данному факту Кобринским РОСК проводится проверка.