На Минск надвигается сильная гроза 11.07.2017, 22:07

Западная часть Беларуси уже испытала мощь стихии, теперь фронт движется к столице.

Обещанные синоптиками дожди с грозами вечером 11 июля добрались до Беларуси. Сначала непогода пронеслась по Брестской области — по региону прошли сильные ливни. Затем грозы добрались до Минской области — в Солигорске стало заливать улицы, поплыли автомобили. Около 21.00 началась гроза и в Минске — молнии, ливень, шквалистый ветер. Но пока все не так страшно, как в июле прошлого года, отмечает tut.by.