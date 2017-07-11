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На Минск надвигается сильная гроза

  • 11.07.2017, 22:07

Западная часть Беларуси уже испытала мощь стихии, теперь фронт движется к столице.

Обещанные синоптиками дожди с грозами вечером 11 июля добрались до Беларуси. Сначала непогода пронеслась по Брестской области — по региону прошли сильные ливни. Затем грозы добрались до Минской области — в Солигорске стало заливать улицы, поплыли автомобили. Около 21.00 началась гроза и в Минске — молнии, ливень, шквалистый ветер. Но пока все не так страшно, как в июле прошлого года, отмечает tut.by.

#ливень #Солигорск #11.07.17 #залило так #залило

Публикация от Max Reut (@maxreut)


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