В США отказались от «Касперского» 7 12.07.2017, 7:36

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«Лабораторию Касперского» подозревают в связях с Кремлем и ФСБ.

Администрация президента США исключила российскую «Лабораторию Касперского» из двух списков одобренных продавцов, к чьим услугам могут прибегать правительственные учреждения для покупки программного обеспечения.

Как говорится в сообщении агентства Reuters (перевод – «Немецкая волна»), опубликованном в среду, 12 июля, это произошло на фоне обеспокоенности тем, что российские спецслужбы могут получить доступ к американским сетям. Данный шаг стал первым конкретным действием Белого дома в ответ на предположения, что «Лаборатория Касперского» связана с российскими спецслужбами.

В Администрации общих служб США (GSA), регулирующей контракты и тендеры правительства, указали, что «Лаборатория Касперского» удалена из списков поставщиков услуг в области информационных технологий и цифрового фотооборудования. В ведомстве отметили, что решение об исключении российской компании было принято после «изучения и внимательного рассмотрения» всех обстоятельств. В GSA также уточнили, что приоритеты ведомства – «обеспечить неприкосновенность и безопасность систем и сетей американского правительства». Представители российской компании заявили, что не получали от GSA или любого другого государственного ведомства США никаких сообщений по поводу изменения своего статуса.

«Лаборатория Касперского» - это международная группа компаний, специализирующаяся на разработке систем компьютерной безопасности. Ее центральный офис находится в Москве, представительства открыты в ряде стран мира, в том числе и в США. Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал о тесных связях «Лаборатории Касперского» с Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ. 27 июня агенты ФБР провели допросы более десяти сотрудников представительства российской компании в США.