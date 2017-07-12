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Четыре арабские страны оставили в силе санкции против Катара

  • 12.07.2017, 7:44
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Санкции будут продолжаться до тех пор, пока Катар не докажет выполнение подписанного с США договора о борьбе с терроризмом.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет оставили в силе санкции в отношении Катара. Как сообщили саудовские государственные СМИ во вторник, 11 июля, четверка стран, ранее предъявивших официальной Дохе ультиматум, проследит за тем, насколько серьезно Катар будет вести борьбу с терроризмом, передает «Немецкая волна».

Дипломатические и экономические отношения четырех стран с Катаром были прерваны более месяца назад. Правительство в Дохе обвиняется в поддержке террористических группировок и тесных связях с иранскими шиитами. В Катаре отвергают все обвинения, а также заявили о невозможности исполнить ультиматум, состоящий из 13 требований.

Во вторник в Дохе министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и госсекретарь США Рекс Тиллерсон подписали соглашение о совместной борьбе с терроризмом. Стороны намерены предпринять больше усилий по прекращению финансирования террористических группировок. Аль Тани отметил, что Катар стал первой страной, заключившей с США подобный договор о противодействии террору, а также призвал своих оппонентов присоединиться к соглашению.

Четверка стран, предъявившая ультиматум Дохе, назвала договоренности между Катаром и США «недостаточными». Не следует доверять обещаниям катарских ведомств, говорится в заявлении, распространенном саудовским информагентством SPA. На 12 июля в городе Джидда, который находится на берегу Красного моря, намечены переговоры Тиллерсона с главами МИД четырех арабских стран, где будет обсуждатся текущее противостояние.


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