Истории белорусов, которым удалось заработать на своих свадьбах 9 12.07.2017, 7:55

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Минчане рассказали, как вышли в плюс даже при наличии 120 гостей.

Свадьба – самое незабываемое событие для молодой пары. Однако неплохо, когда после такого торжества остаются не только фото и теплые воспоминания. Минчане рассказали citydog.by о свадьбах, после которых вышли «в плюс».

НАТАЛЬЯ И АЛЕКСАНДР

Бюджет: 10 000$

Место: усадьба «Николаевские пруды» (Могилевская область)

Гости: 120 человек

Подарки: 6500$ + машина (8000$)

«ПРИШЛОСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ТАНЦЕВ ГРУЗИНСКОГО АНСАМБЛЯ»

– Свадьбу планировали ровно год. Организацией полностью занималась я сама: все просчитывала, завела блокнот, использовала какие-то экселевские таблицы, – рассказывает Наталья. – Так мы поняли, что нужно очень много денег, но оказалось, что на многих моментах можно сэкономить: сестра жениха помогла с цветами (она ландшафтный дизайнер), платье шила на заказ, что всегда дешевле, чем покупать, Саша смог собрать не такой дорогой образ. Месяца через четыре определили, что наш бюджет – 10 000$.

Превышать лимит не хотели ни в коем случае и, если понимали, что не вписываемся, сразу отказывались от чего-то.

Заказали кавер-бэнд «ВИА Е-гурт», но из-за того, что празднование было так далеко от Минска, их стоимость была чуть ли не в два раза больше заявленной. Пришлось отказаться от развлечения в виде танцев грузинского ансамбля, но потом именно этот подарок нам сделала сестра.

В пригласительных написали, что вместо цветов хотели бы видеть детские вещи: договорились с детдомом о передаче им материальной помощи. Мы не ожидали, что гости так нас поддержат в этом, подарков для детей оказалось очень много. Памперсы, наборы кремов, игрушки – когда мы начали разбирать всё это на третий день, я сидела и плакала от счастья. Было очень много радости от того, что гости отнеслись к этому серьезно, – со смехом вспоминает Наталья.

– Деньги в первую брачную ночь не считали. Единственным важным для нас моментом были пустые конверты, есть они или нет. Потому что приглашали только близких друзей и родственников, и я очень сильно переживала, что могут быть пустые конверты. Но их не оказалось, мы были дико счастливы. Пересчитали только дня через два, окончательная сумма была где-то 6500–7000$. Деньги мы поделили на части. Решили, что нам как молодой семье неплохо бы пожить отдельно. Сняли квартиру на год, разово оплатили большую часть. Отправились на недельный отдых во Львов. Еще часть денег осталась в обороте, как копилка.

Главным же сюрпризом стала машина KIA Carnival, которую подарили родители. Презент довольно значимый, и мы никак такого не ожидали – были в приятном шоке, когда папа достал ключи.

АЛИНА И МИХАИЛ

Бюджет: 3400$

Место: зал торжеств в Шабанах, Минск

Гости: 70 человек

Подарки: 5000$ + свадебное путешествие в Черногорию

ARMANI ЗА 120 ДОЛЛАРОВ И КЛАССИЧЕСКИЙ МАНИКЮР

– Свадьбу мы сыграли в сентябре 2013 года, а предложение будущий муж сделал в мае. Поэтому планировать свадьбу мы начали практически сразу же – в июне – за три месяца.

При этом всю сессию я сдавала сессию, а в августе уезжала отдыхать. Но суеты не было. Всю организацию взяла на себя и вроде справилась (улыбается).

– На реальную подготовку ушло меньше 2 месяцев, без паники и спешки. За один день составили план, что и когда делать, распечатали и разослали приглашения. Обзвонила, записалась, заказала что надо, – рассказывает Алина.

– Платье по моей модели и эскизу готовила швея, к которой я обратилась в июле. Три примерки – и платье было готово. Вместе с фатой оно обошлось в 280$. А вот туфли я не покупала. У меня как раз были бежевые, которые подходили к платью и по высоте, и по модели. К чему лишние траты?

С костюмом мужа все было еще проще. В то время он занимался доставкой товаров из Китая, где и купил костюм. Слетал в Китай и прямо с производства купил костюм Armani, который, покупай его здесь, обошелся бы нам в 1300–1500$. В Китае Миша купил его за 120$. Плюс там его и по фигуре подогнали. Обувь на свадьбу тоже обошлась недорого.

За макияжем я обратилась к Анастасии Ятковой, потому что видела ее работы вживую. На тот момент стоило это около 150$.

Маникюр делала накануне свадьбы у своего мастера. Я не хотела длинных когтей, блесток и миллиона страз, поэтому выбрала классику.

УКРАШЕНИЕ ВСЕГО-ВСЕГО-ВСЕГО

Новых украшений мы не покупали, а кольца переплавили из старого золота. Точно не помню, сколько это стоило, но оказалось довольно дешево. Около 100$ что ли.

Декором занималась моя знакомая, с которой мы договорились заранее. Я сама нарисовала то, что хочу, а она это реализовала. Букет, кстати, тоже делала она, хотя изначально я думала, что успею сделать его сама, но задержалась на маникюре. За декор и букет девушка попросила около 100–150$.

Цветы для композиции на столах и букета я тоже выбирала сама. В пятницу лично поехала на цветочный оптовый склад, где цены в три, а то и четыре раза дешевле. Да и при оформлении зала постоянно находилась рядом – хотела своими глазами видеть, что получается, – признается Алина, добавляя, что и салфетки, вазы для цветочных композиций, некоторые элементы на фотозону тоже выбирала и покупала сама.

На свадьбу я хотела нанять фотографа за 1000$, но понимала, что это очень дорого. Дело в том, что свадьбу с моей стороны оплачивали родители, поэтому на фотографа ограничили сумму до 400$. В итоге нашли девушку-фотографа, которая взялась работать за 300 или 350$.

Остальные траты были на еду, работу повара, официантов и ведущего, который, кстати, тоже был нашим знакомым. Так вся свадьба вышла нам в 3400$ и, по словам гостей, была очень душевной – все остались довольны.

Гости (а их было около 70 человек, как мы и рассчитывали) подарили около 5000$. Плюс родители оплатили нам свадебное путешествие в Черногорию. Сделала бы я сейчас все по-другому? Нет. Только пошила бы немного другое платье и сократила количество гостей.

ТАТЬЯНА И МИХАИЛ

Бюджет: 4500$

Место: кафе на Воронянского, Минск

Гости: 45 человек

Подарки: 7000$

«ВОСКРЕСЕНЬЕ – ДЕНЬ НЕ ХОДОВОЙ, ПОЭТОМУ НАМ ДЕЛАЛИ СКИДКИ»

– Мы поженились в 2014-м, – рассказывает Татьяна. – Организацией занимались сами, без кредитов и помощи родителей. Единственное, мы готовились к ней год, поэтому заранее знали, где, что и почем. Многие делали нам скидки и неплохие (причем сами, мы не просили), обосновывая тем, что день не ходовой – воскресенье.

На все мы потратили 4500$, чему были очень рады, потому что планировали больше. Дороже всего оказалось кафе – около 15 миллионов старыми деньгами. А вот фотограф и тамада обошлись дешево – по 150$. Опять же все дело в том, что воскресенье невостребованный день.

Платье я покупала и заплатила около 450$, и то только потому, что венчались. Остальное по мелочам, прическа и макияж – 90$, подарки родственникам, конкурсы, украшение зала – тоже в районе 90$. Костюм жениха стоил около 100$.

В общей сумме, когда подсчитали все расходы, вышло 4500–4600$. Все получилось лучше, чем планировали. Гости тоже были в восторге, брали потом визитки всех тех, кто обслуживал свадьбу. Подарили нам 7000$ – это только в конвертах, а еще плюс на мальчика/девочку и на что-то еще там собирали. +2500$ – сама удивилась. Это больше той суммы, которую мы ожидали получить. Деньги до сих пор лежат на счету в банке, мы их не тратили.

АННА И АЛЕКСАНДР

Бюджет: 9000–10 000$

Место: ресторан Bella Rosa, Минск

Гости: 61 человек

Подарки: 10 300$

«МЕНЯ ПРОСИЛИ ТЕБЕ НЕ ГОВОРИТЬ, НО ЯРУСЫ ТОРТА ПОЕХАЛИ»

– Предложение было сделано в июле 2015 года, свадьбу сыграли через 13 месяцев. Все это время усиленно собирали деньги, но ближе к дате родители предложили оплатить ресторан, что стало их свадебным подарком и значительно облегчило жизнь нам, – делится молодая семья.

Так всегда выходит: планируешь один бюджет, а потом понимаешь, что все хочется получше. Нам повезло, так как многие вещи получились «по блату»: видеограф – одногруппник Саши, квартира для первой брачной ночи, крепкое спиртное, свадебный кортеж из трех BMW 7 – все это вышло дешевле, чем изначально планировалось.

В агентство мы принципиально не хотели обращаться, потому что времени было много и казалось: «Я же невеста, я что, не справлюсь?» – вспоминает Анна.

– Но потом мы решили сходить на «Выставку невест», где организаторы, ведущие, фотографы предлагают свои услуги. У нас все давно было готово, но оказалось, что не совсем. На выставке нам попалась девушка из «Ателье свадеб», которая задала вопрос о том, каким будет завершение вечера. А мы ведь даже не думали об этом. Потом мы встретились за чашкой кофе и решили, что в конце торжества запустим с гостями неоновые шары.

Также она предложила нам свадебного координатора со словами: «Вы понимаете, что вы на своей свадьбе не отдохнете? Вас будут дергать по каждому вопросу, начиная с момента подачи горячего». Я насторожилась, потому что правда хотелось отдохнуть. Мы согласились, тем более цена вопроса составила всего 100 долларов.

Эти деньги были отработаны с лихвой, нам очень помогали по всем вопросам: гости, ресторан, салоны. Нас везде сопровождали, рассказывали кучу нюансов.

Они же решили неприятный момент с фотозоной. Я даже не думала о ней – шикарный ресторан, что там еще мудрить. Но мы поняли, что есть только болотно-зеленая штора. В последний момент я сказала: «Нужна фотозона, срочно!» Агентство сразу предложило использовать элементы с пригласительных на фотостене.

В день свадьбы нас и правда никто не трогал. Только в начале подбежала мама со словами: «Меня просили тебе не говорить, но ярусы торта поехали». Координатор сразу же позвонила кондитерам из Dolce, они вернулись и сразу все исправили.

«ПОПРОСИЛИ ГОСТЕЙ НЕ ДАРИТЬ ЦВЕТОВ, ПОТОМУ ЧТО БЫЛО БАНАЛЬНО ЖАЛЬ ЧУЖИХ ДЕНЕГ»

– После дарения все деньги отец увез домой, и уже на следующий день мы закрылись в комнате и стали считать. Была какая-то эйфория от осознания, что это наши деньги. Переживали про пустые конверты, потому что нас напугали историями с разных свадеб. Но все было хорошо, Сашины друзья даже давали прямо в руки без конвертов, – смеется Аня.

– А еще мы просили гостей не дарить цветов, потому что было банально жаль чужих денег. Мы через два дня улетали на отдых в Грузию, и они просто бы пропали. Вместо цветов кто-то преподносил шуточные подарки вроде фартука или бутылки рома. Крестная хотела, чтобы осталась память, и подарила браслет Pandora, свекровь – золотые сережки. Бесполезных подарков, к счастью, не было. Все подаренные деньги решили внести на депозит, – рассказывает Анна.

– Хотя больше всего, – говорит Саша, – запомнилось то, как мы возвращались домой. В ту ночь были очень большие проблемы с такси, поэтому гости очень долго разъезжались. Мы же решили идти пешком. Аня в пышном платье, я с ссобойкой в виде бутылки коньяка и литра минералки. Нам сигналили все проезжающие машины, останавливались, фотографировали, спрашивали, что случилось и не нужна ли помощь. Мы с улыбками отказывались, но тогда поняли, какой все-таки у нас отзывчивый народ.

ТАТЬЯНА И АЛЕКСАНДР

Бюджет: 7000$

Место: Кафе-ресторан «Бронгал», Минск

Гости: 100 человек

Подарки: 8400$

ПОЛУЧИЛОСЬ ТО, ЧТО ПЛАНИРОВАЛИ

– Мы поженились в в 2011-м и даже выбрали красивую дату: 09.09, – рассказывает Татьяна. – Организацией свадьбы занимались сами, без агентства. Все, что нужно (парикмахер, визажист и т.д.), искали в социальных сетях, а пригласительные, например, делали сами.

И все, что мы планировали, у нас получилось. При этом мы сильно не запаривались на мелочах – многие из них нам были не важны. Поэтому к самой свадьбе мы готовились, по сути, только два месяца. Все остальное время с нетерпением ждали дня свадьбы.

– Больше всего проблем было с платьем. У меня очень маленький размер одежды, поэтому подобрать хоть что-то было сложно. В итоге я решила шить, что обошлось в 1000$. При этом я сама рисовала эскиз. А вот костюм жениха оказался в разы дешевле – 350$. С кольцами тоже пришлось повозиться: 15-й размер, и мне не хотелось классику. Остановились на варианте с гравировкой наших имен – 200$.

А вообще, больше всего денег ушло на банкет – 3000$, прочие расходы (чулки, пригласительные и т.д.) – 1000$, фотосъемка – 500$.

Ведущий и видеосъемка – 350$. В стоимость ведущего еще входило выступление танцора и шоу мыльных пузырей. Бюджетным оказался и флорист – всего 20$. На декоратора потратили 70$, парикмахер – 40$, визажист – 20$, за торт – 40$.

В итоге мы потратили 6940$, а в подарок получили 8400$. Основной подарок, конечно, от родителей – 2000$. На эти деньги купили зеркалку, стиральную машину, печку, чайник, утюг, холодильник. Плюс всякого по хозяйству: вилки-ложки, кастрюли, ножи и т. д. Еще купили диван и отремонтировали машину. Потратили почти всю сумму, но немного осталось в заначке.

АЛЕКСАНДРА И ПАВЕЛ

Бюджет: 240$

Место: агроусадьба «На ростанях» (Минская область)

Гости: 9 человек

Подарки: 800$, аудиосистема и бабушкин сервиз

«В ЗАГСЕ СКАЗАЛИ: В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ НЕ ЗАБУДЬТЕ НЕВЕСТУ»

– Свадьба у нас была в июне 2015-го. Примерно за месяц до этого Паша сделал мне предложение. Все было очень просто: мы ехали в машине домой в пригород, всматривались в закат, и он предложил выйти за него замуж. В это время он как раз менял паспорт и, как только получил его на руки, один поехал в Ленинский ЗАГС подавать заявление. Там над ним, конечно, посмеялись и попросили в следующий раз не забыть невесту, – смеется, вспоминая, Александра.

– Тем же вечером мы поехали уже вместе и выбрали первую свободную дату. Изначально мы хотели просто расписаться, так как до этого уже год жили вместе. За это время успели пережить и переезд со съемной квартиры в дом в пригороде, и безденежье, и ремонт. А тут лето – сезон шашлыков: хотели познакомить родных друг с другом, но они почему-то очень стеснялись встречи, все время кто-то соскакивал. И мы решили, так сказать, в приказном порядке всех перезнакомить хотя бы на свадьбе.

– Объявили о ней за неделю и пригласили всего 9 человек: родители, бабушки-дедушки, брат мужа. Арендовали двухэтажный домик в агроусадьбе «На ростанях» (60 км от Минска). За сутки аренды он стоил 120$. Примерно столько же ушло на еду. Половину мы заказали в соседней деревне в гостинице, откуда нам все привезли и накрыли стол, остальное закупили и приготовили сами. Попытались объяснить бабушке, что мы отмечаем «по-домашнему», без банкетов, но при этом ей не надо готовить ее коронные голубцы. И у нас не получилось: на свадьбе были голубцы (улыбается).

На шоу-программы с ведущим и диджеем мы не тратились. Зато играли в настольный теннис, катались на катамаранах и тискали хозяйских собак. В итоге потратили 240$, а в подарок получили 800$ и классную аудиосистему мужу. Ну, и сервиз от бабушки, куда без него (улыбается).

Подаренные деньги и наши небольшие накопления удивительно точно совпали со стоимостью щенка, о котором мечтал муж. Я знаю, что многие на свадебные деньги покупают машины или едут на море – в общем, подходят к тратам продумано и разумно. Ну, а мы со свадьбы имеем только хвост и уши, но все-таки мы вышли «в плюс», и более душевных семейных посиделок у нас еще не было.

Единственное, о чем я жалею, – отсутствие фотографа. Поскольку свадьбу организовали достаточно спонтанно, мы просто о нем забыли.