Таксист вернул пенсионерке забытую сумочку с бриллиантами 8 12.07.2017, 7:58

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Скромный герой попросил никому не называть своего имени.

Есть же честные люди в российских мегаполисах! Один из таких работает в такси Петербурга, пишет kp.by 22-летний водитель вернул пассажирке сумку с бриллиантами. Просто так…

Эта прекрасная история произошла накануне. Вечером 10 июля 62-летняя эффектная петербурженка в платке и солнечных очках заказала такси до международного терминала Пулково. Перелет обещал быть не из легких. Пожилая дама готовилась отправиться в дальнее зарубежье на отдых. Очевидно, сильно разнервничалась…

Уже подойдя к стойке информации, вспомнила, что оставила в машине таксиста дамскую сумочку.

Однако отчаиваться она не стала – тут же отправилась в отделение полиции и написала заявление о пропаже сумки с ценными ей вещами. В сумочке остались документы, банковские карточки, деньги, кольцо и серьги с бриллиантами. Все вместе потянуло на полмиллиона рублей.

Ну а что делать? Не пропадать же билету. Благо, что паспорт был в пиджаке. В расстроенных чувствах дама поднялась на борт самолета и улетела.

Тем временем молодой 22-летний таксист нашел в своей машине дамскую сумочку и вспомнил, что забывчивая пассажирка направлялась в Пулково. А когда открыл ее, чтобы найти какие-либо контакты, увидел драгоценности. Как ответственный молодой человек, он отправился обратно в аэропорт и сдал пропажу в стол находок. А у машины его уже ждали сотрудники полиции.

- Женщина очень подробно описала машину и водителя, а вот в стол находок почему-то не обратилась, - рассказала руководитель пресс-службы транспортной полиции по СЗФО Светлана Песковская. – В итоге мы нашли парня, когда он уже сдал сумочку в стол находок.

Сейчас пропажа уже летит к своей хозяйке специальной авиапочтой. А совестливого таксиста, тем временем, хотят наградить «за проявленную гражданскую ответственность».

- Такую ответственность надо поощрять, - сообщили в ведомстве. - И скорее всего денежно, не каждый ведь день появляется возможность безнаказанно сорвать куш в полмиллиона.

Сам же герой настолько скромен, что своего имени попросил никому не называть.