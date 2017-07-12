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В Сирии погиб российский военный советник

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  • 12.07.2017, 8:03
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Капитан Николай Афанасов тренировал личный состав войск диктатора Асада.

Российский военный советник погиб в Сирии, в провинции Хама, в результате внезапного минометного обстрела. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«В результате внезапного минометного обстрела боевиками городка сирийских правительственных войск в провинции Хама погиб российский военный советник, капитан Николай Афанасов. Николай Афанасов находился в Сирийской Арабской Республике в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск», - говорится в сообщении ведомства.

Капитан Афанасов посмертно представлен командованием к государственной награде, сказали в министерстве.


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