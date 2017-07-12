Как изменились 10 самых популярных туристических мест в мире

Как изменились 10 самых популярных туристических мест в мире2
- 12.07.2017, 8:10
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Мы привыкаем к современному облику достопримечательностей, однако некоторые из них раньше выглядели совершенно иначе.
AdMe.ru предлагает совершить небольшое путешествие в прошлое.
Вестминстерское Аббатство
Лондон, Великобритания
Собор Святой Софии
Стамбул, Турция
Театр в Араузионе
Оранж, Франция
Замок Нойшванштайн
Швангау, Бавария, Германия
Версальский дворец
Версаль, Франция
Древний город Петра
Иордания
Ласточкино Гнездо
Крым, Украина
Колизей
Рим, Италия
Гора Рашмор
Южная Дакота, США
Капитолий
Вашингтон, США