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Как изменились 10 самых популярных туристических мест в мире

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  • 12.07.2017, 8:10
  • 6,924

Мы привыкаем к современному облику достопримечательностей, однако некоторые из них раньше выглядели совершенно иначе.

AdMe.ru предлагает совершить небольшое путешествие в прошлое.

Вестминстерское Аббатство

Лондон, Великобритания

Фото: wikimedia/wikimedia

Собор Святой Софии

Стамбул, Турция

Фото: wikimedia/eastnews

Театр в Араузионе

Оранж, Франция

Фото: wikimedia/wikimedia

Замок Нойшванштайн

Швангау, Бавария, Германия

Фото: wikimedia/wikimedia

Версальский дворец

Версаль, Франция

Фото: eastnews/wikimedia

Древний город Петра

Иордания

Фото: eastnews/wikimedia

Ласточкино Гнездо

Крым, Украина

Фото: eastnews/wikimedia

Колизей

Рим, Италия

Фото: eastnews/wikimedia

Гора Рашмор

Южная Дакота, США

Фото: eastnews/wikimedia

Капитолий

Вашингтон, США

Фото: wikimedia/wikimedia

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