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«Нейро Дюбель» отметит 28-летие большим концертом

  • 12.07.2017, 8:24
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Концерт легендарной группы пройдет 21 июля в минском клубе «ИЛИ».

Об этом сообщается на официальном сайте группы.

«21 июля клуб «ИЛИ». 28 лет группе Нейро Дюбель.

Традиционный большой концерт, который мы проводим в семейном кругу наших добрых слушателей.

2 часа драйва и позитива!

Лучшие песни последних лет и композиции из нового альбома.

Будет весело душевно. Ждем!

Бар «ИЛИ» Клуб

п-т Независимости, 131/1

вход: 19:00, начало концерта 20:00

билеты: первые 28 билетов - 15 BYN (только в кассе ИЛИ Бара)

предварительная продажа - 18 BYN

в день концерта - 25 BYN.

телефон для справок +375 29 6298698», - говорится в сообщении.


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