«Нейро Дюбель» отметит 28-летие большим концертом
- 12.07.2017, 8:24
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Концерт легендарной группы пройдет 21 июля в минском клубе «ИЛИ».
Об этом сообщается на официальном сайте группы.
«21 июля клуб «ИЛИ». 28 лет группе Нейро Дюбель.
Традиционный большой концерт, который мы проводим в семейном кругу наших добрых слушателей.
2 часа драйва и позитива!
Лучшие песни последних лет и композиции из нового альбома.
Будет весело душевно. Ждем!
Бар «ИЛИ» Клуб
п-т Независимости, 131/1
вход: 19:00, начало концерта 20:00
билеты: первые 28 билетов - 15 BYN (только в кассе ИЛИ Бара)
предварительная продажа - 18 BYN
в день концерта - 25 BYN.
телефон для справок +375 29 6298698», - говорится в сообщении.