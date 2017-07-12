Прихожане «батюшки со свастикой» собирают деньги для своего пастыря 30 12.07.2017, 8:35

6,439

В Гатово многие были в шоке, когда узнали о татуировке священника, но сейчас готовы ждать его из колонии.

На днях священника из Гатово Константина Бурыкина осудили на три года колонии усиленного режима. Его обвинили в том, что он незаконно приобрел и хранил дома патроны и оружие. Вину Бурыкин признал.

«Храм, колокольню, воскресную школу – все построил он»

Двери Храма Святого Духа в Гатово, где был настоятелем Константин Бурыкин, открыты ежедневно. Во вторник днем внутри белоснежной церкви читают псалтырь. На месте журналисты kp.by застали свечницу.

– Храм, колокольню, воскресную школу – все построил он, – говорит Марина Викторовна. – Наш настоятель всем помогал – даже материально. Однажды к нам пришел неопрятно одетый человек и сказал, что ему нужны деньги на операцию. Отец Константин сразу же подошел к свечному магазину и сказал: «Дайте ему 700 тысяч» (в новых деньгах это 70 рублей. – Ред.). У одного батюшки храм сгорел, и он отправил на его восстановление свои сбережения - тысячу долларов.

Каждые выходные в храме для детей и жены Бурыкина собирают по 100 рублей

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- До начала суда вы знали, что у Бурыкина, например, татуировка в виде свастики?

- Нет. Вообще не знали и близко. Есть и монахи с татуировками. Главное, чтобы покаяние было...

По словам женщины, сейчас все поддерживают детей Бурыкина. Свечница показывает нам скарбонку с фотографией семьи священника. Рядом подпись: «Поддержим семью Бурыкиных!»

- Каждые выходные собираем в сумме по 100 рублей. Стараемся, чтобы было не меньше. Бывает, больше. Мы всегда думаем: «Как мы соберем?» Время трудное, кризис. А смотрим в скарбонку и видим, что кто-то и 50 рублей бросил, кто-то даже 100 долларов. Детей мы не бросим. Его (Бурыкина – Ред.) примут и будут любить таким, какой он есть. Мы же были семьей. И человек, бывает, ошибается. Ой, я сейчас расплачусь, - растрогалась Марина Викторовна. – У него был дар слова. Он мог такую проповедь сказать, что после его этого люди приходили и жертвовали деньги на храм. Два года назад нужно было на ремонт храма 12 тысяч долларов, и два пенсионера принесли ему эту сумму. А в 2005 году одна женщина, у которой умер единственный сын, пожертвовала 65 тысяч долларов – это была доля в бизнесе. Люди ему жертвовали и приносили большие деньги – могли запросто отдать 2 тысячи долларов.

- А история с приемным сыном, которого Бурыкин фактически выгнал из дома?

- Трудно судить – не мое дитя. К нам в церковь приезжает женщина, которая усыновила четверых детей. И она говорит, что хорошо понимает священника - одного приемного ребенка ей тоже пришлось сдать. Гены сказываются… Она старалась ему все отдать, а там такое было… Это все очень сложно.

Хорошо отзывается о Бурыкине и священник местного храма.

- Мы молимся за него и помогаем его жене и детям – они часто приезжают к нам на богослужения, - говорит священник Александр Гречишников. - Конечно, им сейчас тяжело. Но мы верим, что Господь поможет пережить эти испытания отцу Константину и его семье.

«В сердцах говорю: и поделом ему за свастики!»

Многие прихожане признаются, что были поражены, узнав, что их настоятель хранил дома оружие, а на его теле была татуировка в виде свастики.

– Конечно, это шок, - в один голос говорят жители дома, который находится по соседству с храмом.

– Я и домой его к себе приводила - он квартиру освящал. И, кстати, денег за это не взял. Сказал, чтобы я их занесла в церковь, - рассказывает пенсионерка.

То, что в Гатово появился Храм Святого Духа - заслуга Константина Бурыкина

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

В Гатово построили и воскресную школу

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Еще одна жительница агрогородка Ольга признается, что после случившегося не хочет посещать местную церковь.

- Сейчас мы ездим на службу в город, - говорит женщина.

Но те, кто знаком со священником многие годы, встали на сторону осужденного священника.

Возле храма есть даже будка с собакой

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

– Я ему очень благодарна за то, что он меня привел к вере, – рассказывает женщина средних лет. И просит не называть ее имя. – Мы с батюшкой знакомы с 1999 года, когда он служил еще в обычном вагончике. Представьте: он строил храм, когда ему было всего 23-24 года. Почему мы так за него заступаемся? Потому что он просто жил этим - строительством храма. Все иконы приобретал. Он их тащил чуть ли не на себе с Афона. Да все он делал! Леночка (первая жена Бурыкина, которая умерла – Ред.) пела в храме. Эта была церковная семья, которая была для нас примером. Про татуировку и люстру в виде свастики в его квартире я не знала. У меня отец фронтовик и для меня это неприемлемо совершенно. Я была немного ошеломлена, если честно. Но я считаю, что это ошибки молодости, но не преступление. Нельзя за это три года давать.

- Но его осудили за приобретение и хранение оружия…

- Какое? Неработающее? Если бы у него были такие взгляды, которые ему приписывают, ну он бы обязательно оговорился по Фрейду. Что, он притворялся? Что за глупости! В сердцах говорю: «И поделом тебе за твои свастики!». Видите, как Господь наказал? Надо было наказать – мы это воспринимаем так. Но зачем красить его черной краской?

Прихожанка говорит, что Бурыкин был их духовным отцом.

- Как настоятель, ему просто нет равных, - убеждает нас женщина. И приводит в пример историю: - Когда еще не было храма, в Рождество он вел на улице службу. Был сильный мороз, и мы все в шубах околели. А отец Константин в рясе стоял и был весь белый от холода. Но не заболел ни он, ни хор. Вот такие моменты забыть невозможно.