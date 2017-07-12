«Трампнаш» становится камнем на шее Путина 4 12.07.2017, 8:43

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Фото: AFP

Американские элиты становятся все агрессивнее по отношению к кремлевскому жулику.

Американские журналисты выяснили, что сын действующего президента США, Дональд Трамп-младший, вместе с зятем президента Джаредом Кушнером, ныне советником Дональда Трампа, и менеджером предвыборной кампании последнего Полом Манафортом встречался с российским юристом Натальей Весельницкой, которая связана с Кремлем. Как сообщают источники The New York Times, Трамп-младший обрадовался возможности получить от российского руководства документы, компрометирующие тогдашнюю соперницу его отца Хиллари Клинтон. Эти сообщения вызвали огромный резонанс в США на фоне продолжающихся расследований о связях избирательного штаба президента с Москвой. Своим мнением о последствиях этой ситуации для Трампа и Владимира Путина с "Апострофом" поделился российский политолог и публицист Андрей Пионтковский:

- Говорить о непосредственной угрозе президентству, об импичменте Трампа или его отстранении от должности по 25-й поправке к Конституции США - как неспособного выполнять функции президента - пока рановато. Но, в общем-то, новые факты - это очень большой шаг в той кампании, которую противники Трампа ведут в Конгрессе США. Это первый практически доказанный случай встречи, по существу, всей верхушки предвыборной кампании - сын Трампа, зять и руководитель кампании, прекрасно известный в Украине жулик Манафорт - с агентом российского правительства. Госпожа Весельницкая пять лет лоббирует в Вашингтоне против закона Магнитского. И очевидно, кого она представляет. Юридически это нарушение закона, которое может повлечь за собой очень серьезные последствия для участников этой встречи.

Что серьезно ухудшает политические позиции Трампа и совпадает с общим фоном осуждения его поведения на встрече с Путиным (на саммите G-20 на прошлой неделе, - "Апостроф"). Самым смехотворным было создание комиссии по борьбе с кибертерроризмом. Как многие справедливо заметили, это все равно, что создать с грабителем совместную комиссию по борьбе с грабежами.

У республиканцев, членов Конгресса, вполне циничный расчет. В 2018 году будут промежуточные выборы: треть Сената и весь состав Палаты представителей. Вот когда их социологи, политтехнологи обнаружат, что поддерживать Трампа более опасно для их избирательных перспектив, чем выступить против него, тогда они и начнут активно действовать. Но я бы сказал, что угроза Трампу сейчас, особенно в свете скандала вокруг его сына, не столько политическая, сколько юридическая. Ведь ведутся расследования в Сенате, Палате представителей и, самое неприятное, расследование ведет специальная комиссия во главе с Робертом Мюллером, назначенная Министерством юстиции США. Вот она пока молчит о результатах своего расследования. Если на каком-то этапе - а сейчас это уже реально - будут выдвинуты юридические обвинения против наиболее близких к Трампу людей, это станет очень серьезным фактором.

В США сомнения в факте вмешательства России в американские выборы могут быть сегодня только у одного человека - господина президента. Формула, которую он предложил на встрече с Путиным ("Да, мы не согласны в оценках прошлого, но давайте все забудем и будет двигаться вперед"), вызвала очень большую волну критики здесь, в США. Антикремлевские и проукраинские настроения только усиливаются. И очень характерно, кстати, назначение специального представителя Соединенных Штатов по обсуждению с Россией украинского вопроса Курта Волкера. Господин Волкер - бывший представитель США в НАТО и близкий сотрудник Джона Маккейна в его институте, ястреб из ястребов по украинскому вопросу.

Ничего хорошего для РФ на украинском направлении и во всех других аспектах российско-американских отношений не предвидится. Несмотря на искреннее желание Трампа сделать для Путина что-то приятное. Сейчас такая ситуация в США, что чем больше Трамп делает какие-то шаги навстречу Путину, тем большее возмущение это вызывает против него самого, тем сильнее становится настрой американского истеблишмента, включая членов кабинета, против Кремля. В ближайшие дни, без всякого сомнения, в Палате представителей будет утвержден законопроект, который почти единогласно был принят в Сенате, об усилении санкций по отношению к России.