Белорусам пообещали летние каникулы с «интересными» налогами 19 12.07.2017, 8:53

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Министерство по налогам и сборам провело странное мероприятие.

Об этом сообщает официальный сайт МНС.

«Даже в разгар летних каникул самые активные и любознательные ребята проявляют интерес к теме налогов.

6 июля в Минском государственном дворце детей и молодежи для ребят, которые посещают летний лагерь, состоялся конкурс, где участники смогли окунуться в мир занимательной экономики, в котором налоги играют очень важную роль, а также узнать о самых интересных и невероятных налогах за всю историю человечества. В конкурсе участвовало 16 команд различных возрастных групп.

На конкурсе телеканал СТВ проводил съемку телерепортажа, где ребятам задавался вопрос – «Что такое налоги?». Школьники бойко отвечали, что налоги – это наше образование, здравоохранение, культура, искусство….

Инспекция по г. Минску порадовала ребят подарками. Всем участникам конкурса были вручены книги сказок о налогах.

Во время летних каникул в Минском государственном дворце детей и молодежи продолжают работать различные кружки по интересам, где с ребятами проводятся интересные и занимательные занятия. В том числе работают и экономические кружки Ресурсного центра основ экономических знаний, финансовой грамотности и предприимчивости, социальным партнером которого является инспекция МНС по г. Минску», - говорится в сообщении.