Конфискуйте «мавзолеи» Лукашеску 30 12.07.2017, 8:51

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Качество жизни в Беларуси приближается к африканскому.

Беларусь в последнее время дает все больше пищи для размышлений любителям сравнительного анализа. С одной стороны – загадочные деревянные дворцы для барского отдыха на природе и данные о 800 миллионах долларов, оседающих в руках чиновников после госзакупок. С другой – рассказы о том, как целые семьи, к примеру, в Барановичах собирают в лесу ягоды, чтобы иметь возможность купить продукты. И налоговая, которая почему-то изощряется в придумывании поборов именно со второй части населения.

Не напоминает ли это если не революционную ситуацию, то, как минимум, упорное «подстрекательство к бунту» - со стороны самих же властей? С таким вопросом журналисты Charter97.org обратились к известной белорусской активистке, режиссеру документальных фильмов Ольге Николайчик.

- Как вы прокомментируете все эти факты из жизни простых белорусов? Можно ли говорить о чудовищном социальном расслоении в стране?

- Все эти случаи – собирание ягод ради выживания, «три корочки хлеба» на завтрак, обед и ужин – все это мне очень хорошо понятно. Я сама практически так живу, как и сотни тысяч простых людей по всей стране.

И я не устаю напоминать и им, и тем, кого экономический кризис пока еще не коснулся: у нас есть выход. Выход очень простой – на акции протеста, на улицу. Такой вот парадокс: если не хотите, чтобы власть выбросила вас на улицы – выйдите на улицы сами и потребуйте от нее то, что нам, народу, должно принадлежать.

Власть не хочет услышать нас по-человечески и пойти на реформы ради будущего страны. Что ж, давайте тогда ей напомним на улице, что мы долго терпеть не будем. Напомним на акциях и расскажем о ситуации в Беларуси где только можно – в социальных сетях, при контактах с европейскими чиновниками, в ООН наконец.

Пусть они уже узнают, что не только политическая, но и социальная ситуация в Беларуси требует срочной и немедленной реакции. Ведь ражим Лукашенко превратил нас в самую настоящую «черную Африку» в центре Европы. Надо ли это европейцам посреди их благополучного континента?

А ситуация такая, что в голове европейского человека это просто вызовет разрыв «шаблонов». Вот здесь, рядом, находится государство, где дети в семьях видят мороженое два раза в месяц. Я не преувеличиваю: это частая ситуация для регионов. Мой друг, независимый журналист Константин Жуковский рассказал о «народной статистике» в Гомельской области: мороженое – два раза в месяц, сок или печенье – раз в неделю. Пора уже бить в колокола во всех международных структурах о том, что качество жизни в Беларуси приближается к африканскому.

Талантливые белорусские дети, да и взрослые, живут совсем не той жизнью, на которую заслуживают. А в деревнях люди вообще живут на «подножном корму» - за счет того, что они сами на земле вырастили. Потому что зарплаты в колхозах – это ниже всякой нормы. Как можно прожить на 60 рублей в месяц?!

А цены на продукты давно уже превзошли европейские. Я прекрасно это знаю, часто бываю в Вильнюсе. И там, и в Белостоке все можно купить в два-три раза дешевле. Здесь уже пришло время ставить вопрос о физическом выживании белорусов как народа.

- Вы творческий человек, известный своими перфомансами. Как в такой ситуации можно отреагировать, чтобы за толстыми дроздовскими стенами их наконец «проняло»?

- Если вы про принесенный к зданию налоговой «суп-тухляк», то да, помню этот перфоманс и считаю его удачным. Ведь отведав «супа-тухляка» в виде массовых протестов, власть «одумалась» и дала задний ход. Декрет №3 заморозили да еще говорят, что собранные за «тунеядство» деньги будут возвращать.

Что касается сегодняшней ситуации, то, простите за резкость, но хочется принести прямо к Дроздам обычный гроб. И положить в него соломенные куклы – такие, как наши пращуры делали. И написать, как когда-то Сталину писали: «Спасибо, товарищ Лукашенко, за нашу счастливую жизнь!».

Чтобы увидел, к чему привели 23 года его правления…

Вы упомянули маневр властей с декретом №3. Верите в то, что декрет окончательно отменят и деньги вернут?

- После наших весенних акций протеста власти «зачесались», сделали вид, что они «открутили» назад. Но я всегда говорила и повторю: не верю в человечность лукашенковской власти.

Они в одном месте «отпустят» - а в другом отберут. Масса тому примеров: начали собирать налог с жертв Холокоста, грозятся обложить «налогом на роскошь» владельцев частных домов…

Потому что страну штормит от экономического коллапса и «скарбонку» семьи Лукашенко налоговая будет пополнять.

Потому я предлагаю выйти к Министерству по налогам и сборам с плакатами, где бы были нарисованы прижизненные «мавзолеи» (домами и резиденциями я это и не назову) Лукашенко и его чиновников, и потребовать: конфискуйте эти «мавзолеи», поищите деньги там. А лучше – просто передайте их на нужды белорусских детей, пока сам рассерженный народ этого не сделал. Потому что ситуация уже похожа на Румынию накануне их революции, а Лукашенко впору назваться Лукашеску.