Ученые рассказали, как не поправляться после 35 лет 2 12.07.2017, 9:26

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Для этого достаточно придерживаться достаточно простых, но очень важных правил.

Уже давно доказано, что с возрастом замедляется обмен веществ. Особенно остро эта проблема проявляется после 35 лет. Но что же делать женщинам, которые всегда хотят выглядеть безупречно? Оказывается, для того, чтобы восстановить обмен веществ, нужно придерживаться определенных правил, пишет newsyou.info.

Дело в том, что процессы старения запускаются в организме, когда нарушается работа эндокринной системы. Чтобы наладить обмен веществ, необходимо вести активный и здоровый образ жизни, также очень важно есть полезные продукты и придерживаться сбалансированного питания. Но есть и отдельные правила, придерживаясь которых систематично, вы ускорите свой метаболизм и перестанете так активно набирать лишний вес.

Щитовидная железа

Нарушения в работе щитовидной железы сразу же сказываются на общем самочувствии человека. Если что-то идет не так, появляется чувство апатии, усталости и депрессии. Вместе со всем этим снижается и либидо. Неправильное функционирование щитовидной железы отражается и на состоянии кожи, вызывая преждевременные признаки старения.

Как восстановить метаболизм

Чтобы не допустить возникновения таких неполадок, врачи-эндокринологи рекомендуют принимать йод, витамины, которые относятся к группам В и С, и тирозин. В большом количестве эти необходимые вещества содержатся в картофеле, помидорах, овсе, фасоли, редисе, пивных дрожжах, спарже и морепродуктах.

Половые железы

Как в женском, так и в мужском организме половые железы отвечают за процессы старения. У женщин — яичники, у мужчин — яички. Именно поэтому врачи не рекомендуют сидеть на строгих диетах, ведь нехватка необходимых элементов очень негативно отражается на работе и состоянии половых желез.

Чтобы они нормально функционировали, необходимо употреблять в пищу продукты, которые содержат витамины С и Е.

Надпочечники

Они выделяют секрет, который отвечает за насыщение организма энергией. Правильная работа надпочечников положительно влияет на либидо, мышцы и, конечно же, на метаболизм. Чтобы поддерживать их в тонусе и рабочем состоянии, употребляйте в пищу продукты, содержащие витамины А, С и Е.

Паращитовидные железы

Нарушения работы этих желез проявляется в повышенной раздражительности, необъяснимой и неконтролируемой злости и перевозбуждении. Чтобы паращитовидные железы работали без сбоев, в организм должен поступать витамин D, который содержится в рыбьем жире и яичных желтках.

Поджелудочная железа

Все знают о том, что нарушение работы поджелудочной железы влечет за собой много негативных последствий для нашего организма. Из-за проблем с этой железой может возникнуть даже сахарный диабет. Для профилактики этой болезни и для восстановления метаболизма следует употреблять глутаминовую кислоту, цистин и витамины группы В.

Оставайтесь стройными как можно дольше, пользуйтесь этими правилами, чтобы ускорить метаболизм. Вы будете выглядеть гораздо моложе, поднимется ваша самооценка, и улучшится самоощущение.