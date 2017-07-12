«Быть противником АЭС в Беларуси – значит быть патриотом» 2 12.07.2017, 9:30

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Фото: DPA

Девять тезисов Юрия Воронежцева против строительства БелАЭС.

Какие угрозы для Беларуси и соседей несет строительства АЭС? Возможно ли его остановить или бороться уже поздно? «Радыё Свабода» поговорило с бывшим делегатом Чернобыльской комиссии Верховного Совета СССР, кандидатом технических наук Юрием Воронежцевым.

Основные тезисы Воронежцева:

1. В проекте строительства АЭС сразу не было ничего конкретного по поводу того, что делать с отходами. Только сейчас власти начали разрабатывать какую-то концепцию.

2. Топливо для АЭС производят только несколько стран мира. Топливо для Белорусской АЭС будет поставлять российская корпорация.

3. Определенные отработанные элементы на АЭС никуда не вывозят. Они хранятся на территории АЭС в специальных бассейнах, так как настолько радиоактивные, что их никуда нельзя везти. Они годами будут храниться в Беларуси. Обществу об этом не говорят.

4. Многие страны в мире отказываются от атомной энергетики. На днях российский чиновник заявил о резком снижении спроса на рынке строительства АЭС. Я считаю, что это тупиковый путь развития.

5. Строительство АЭС по российскому проекту и за российские кредиты только увеличивает энергетическую зависимость от России. На свободном рынке уран никто не продает, его можно будет купить только в России.

6. Достаточно примеров в разных странах, когда останавливалась стройка АЭС. Даже некоторые уже построенные не начинали работать из-за протестов. Япония после аварии на своей АЭС даже отключила те АЭС, которые работали.

7. Тот проект АЭС, который строят в Беларуси, уже «прославился» серьезными аварийными ситуациями в Воронеже.

8. Литовцы только избавились от своего «монстра», Игналинской АЭС, и возле их столицы, в 40 км от Вильнюса строят АЭС. Естественно, они протестуют. Я их прекрасно понимаю.

9. Быть противником АЭС в Беларуси - это значит быть патриотом, желать добра своей Родине. Патриотизм не означает поддержку любых бездумных решений власти.