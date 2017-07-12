Вузы начали принимать документы2
- 12.07.2017, 9:38
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Куда и когда их нести и можно ли поступить с 5 баллами?
Сегодня вузы начали принимать документы от абитуриентов. С чем идти в приемную комиссию, где в прошлом году был низкий балл и какие оценки считаются удовлетворительными — в вопросах и ответах tut.by.
Когда и как вузы принимают документы?
12−17 июля — вузы принимают документы на бюджет и на платное;
12−14 июля — прием документов от выпускников профильных классов педагогической направленности, которые поступают на педспециальности;
12−31 июля — Академия МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС будут принимать документы от абитуриентов, которые поступают на платное и не сдают вступительные экзамены;
12 июля — 2 августа — Белорусская государственная академия искусств, Белорусская государственная академия музыки, Белорусский государственный университет культуры и искусств будут принимать документы от абитуриентов, которые поступают на платное и не сдают вступительные экзамены;
12 июля — 4 августа — вузы будут принимать документы от абитуриентов, которые поступают на платное и не сдают вступительные экзамены.
Как работают приемные комиссии?
В Министерстве образования рассказали, что приемные комиссии работают с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00.
— В субботу в некоторых вузах возможны перерывы с 13.00 до 13.30 или с 13.00 до 14.00, — говорят в пресс-службе Минобразования. — Поэтому расписание лучше уточнять на сайтах учебных заведений.
Воскресенье — выходной. Однако если последний день приема документов выпадает на воскресенье, то приемная комиссия работает в привычном режиме — с 9.00 до 18.00.
Как быть, если в последний день не успел подать документы до 18.00?
После 18.00 в здание, где принимают документы, уже не пустят. Но у тех, кто успел туда попасть до этого времени, данные примут и после 18.00. Остальным остается надеяться на дополнительный набор, идти в ссуз или придумывать свой вариант, как с пользой потратить год.
С чем идти в приемную комиссию?
С собой нужно иметь:
удостоверение личности;
заявление (заполняется по образцу, выданному в вузе);
документ об имеющемся образовании, на основании которого абитуриент поступает;
сертификаты ЦТ;
медицинская справка о возможности обучения по данному профилю образования (форма 1 здр/у-10);
документы, подтверждающие льготы;
фотографии (форма и количество фотографий устанавливаются вузом).
Какие оценки считаются удовлетворительными?
По белорусскому и русскому языкам — от 20 баллов для филологических специальностей, от 10 баллов — для остальных специальностей.
По первому предмету профильного испытания, определенному постановлением Министерства образования № 72 «О вступительных испытаниях при поступлении на I ступень высшего образования»: математика, физика, химия, биология — от 15 баллов; история Беларуси, всемирная история (новейшее время), обществоведение, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 20 баллов.
По второму предмету профильного испытания: математика, физика, химия, биология — от 10 баллов; история Беларуси, всемирная история (новейшее время), география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — от 15 баллов.
Можно ли куда-то поступить, если в сертификате 5 баллов?
Да.
в вузы, которые подчиняются Минобороны, МЧС и Госпогранкомитету;
на военные факультеты;
на специальности «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия»;
в вузы при МВД, на места за счет средств республиканского бюджета, которые остались вакантными после зачисления абитуриентов.
Для абитуриентов этих вузов по белорусскому и русскому языкам, по математике, физике, химии, биологии, истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), обществоведению, географии, иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — удовлетворительными считаются 5 баллов и выше.
Где узнать, как меняется конкурс на специальность?
В рабочие дни на сайтах вузов, стендах и при возможности на электронном терминале информация о ходе приемной кампании обновляется не меньше, чем раз в час. Например, в 12.00, 15.00, 18.00.
В последний день обновлять информацию прекращают в 15.00.
Когда проходят вступительные экзамены в вузах?
18−21 июля — вступительные испытания в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС;
18−26 июля — вступительные экзамены в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;
18−25 июля — вступительные испытания для тех, кто поступает в высшие учебные заведения сельхозпрофиля на «очку»;
6−15 декабря — вступительные испытания для тех, кто поступает в высшие учебные заведения сельхозпрофиля на «заочку»;
15 ноября — 5 декабря — учреждения высшего образования сельхозпрофиля начнут принимать документы на «заочку».
Куда тяжелее и легче всего было поступить в 2016-м?
БГУ
Международные отношения / Международное право (ФМО) — 382
Химия (Военный факультет) — 100
БГУИР
Информатика и технологии программирования (ФКСиС) — 373
Вычислительные машины, системы и сети (специального назначения) (Военный факультет, заказ МВД) — 106
БНТУ
Бизнес-администрирование (ФММП) — 357
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (Военно-технический факультет) — 105
БГЭУ
Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (ФМБК) — 357
Психология (ИСГО) — 184
БГМУ
Стоматологический факультет — 368
Военно-медицинский факультет (Внутренние войска) — 289
МГЛУ
Китайский язык и второй иностранный язык со специализацией (Переводческий факультет) — 377
Испанский язык и второй иностранный язык со специализацией (Факультет межкультурных коммуникаций) — 223