На генпрокурора Украины завели два уголовных дела 3 12.07.2017, 9:46

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Юрий Луценко

Юрий Луценко подозревается в неуплате налогов и махинациях с недвижимостью.

На генерального прокурора Украины Юрия Луценко завели два уголовных дела. Как сообщает «Униан», расследования открыты Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) Украины. Они связаны с декларацией о доходах, а также домом, принадлежащим Луценко. Утверждается, что генпрокурор уклонялся от уплаты налогов, в том числе на дом.

Заявление о возможных нарушениях со стороны Луценко прозвучали днем ранее от лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко. Депутат призвал Луценко уплатить налог за дом, который якобы оформлен на 76-летнего тестя генпрокурора. «Вы этот дом ввели в эксплуатацию в 2011 году, а ваш тесть на пенсии 12 лет», - заявил Ляшко. После этого представители САП рассмотрели обращение депутата и открыли производство.

В начале июня Евросоюз запустил на Украине программу по борьбе с коррупцией. Это было сделано в ходе визита в Киев комиссара ЕС по европейской политике соседства и расширения Йоханнеса Хана. По его словам, именно коррупция сейчас остается главным препятствием для внедрения «амбициозного плана украинских реформ». В марте 2017 года решением суда был арестован экс-глава фискальной службы Украины Роман Насиров, которого подозревали в злоупотреблении властью. Это дело было названо экспертами первым успехом украинской борьбы с коррупцией.