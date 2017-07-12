Эксперт: Налоговая денег «тунеядцам» не вернет 17 12.07.2017, 9:58

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Чиновники будут пытаться облапошить белорусов.

Заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко сообщила, что налоговые начали возвращать деньги тем, кто заплатил сбор за тунеядство в прошлом году и уже устроился на работу. Но во многих районных инспекциях даже не знают, как это делается.

Сбор заплатили 51,6 тысячи человек. Всего бюджет получил от «тунеядцев» 15,6 миллиона рублей.

Вернут ли им деньги и на какие уловки будут идти чиновники, чтобы понести минимальные расходы? «Завтра твоей страны» опросило экспертов.

Ковалкин: Пока процедура не прописана, выбить эти деньги будет невозможно

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин отмечает, что деньги, которые необходимо вернуть «тунеядцам», должны изыматься из бюджета. Вот только без четко прописанной процедуры никто никому обратно налог не отдаст.

— Сейчас в налоговых пожимают плечами. Именно потому, что у них нет нормальной процедуры, соответственно, они не знают, как вернуть деньги, — отмечает эксперт. — Пока даже непонятно, куда эти деньги собирались и шли. Вроде как в местные бюджеты. Получается, местные бюджеты их и должны возвращать. Но там не предусмотрены эти расходы. Вначале их надо туда включить, а уже потом отдавать. А сейчас нет для этого правовой базы, чтобы нормально их возвращать.

Все заявления официальных лиц по поводу возвращения налога пока что не более чем слова, которые, по мнению эксперта, ничем не подкреплены. Вот только отвечать за них придется другим.

— Крайними останутся чиновники низового уровня, которые вынуждены исполнять прихоть политических лидеров, не имея для этого исполнения на руках никаких законодательных актов, — поясняет Владимир Ковалкин. — Ведь чиновник не имеет права тратить бюджетные деньги по своему усмотрению, иначе он сядет в тюрьму.

Пока в местном или республиканском бюджете не будут предусмотрены деньги на возврат, чиновники будут бездействовать, убежден эксперт.

— Потому что у них будет выбор – либо терпеть гнев людей, либо сидеть в тюрьме. В тюрьму никто не хочет сесть, соответственно, и будут разводить руками, пока все эти процедуры не будут прописаны. И выбить эти деньги до тех пор будет невозможно, — поясняет Владимир Ковалкин.

Судаленко: Никто не хочет затевать тяжбу с государством

Люди и сами не спешат возвращать уже уплаченный сбор, отмечает правозащитник Леонид Судаленко.

— Я искал человека, который заплатил и хочет вернуть свои деньги, бросал клич в соцсетях, — рассказывает правозащитник. — Я хотел пойти с ним в суд, чтобы создать прецедент. Я готов был выстроить правовую аргументацию по возврату этих денег, причем с уплатой процентов за пользование чужими денежными средствами. Но, к сожалению, такого человека не нашел, никто не откликнулся.

И это при том, что желающих получить помощь, чтобы избежать налога, было предостаточно.

— Через мои руки прошло 300 человек – это только из тех, кто писал жалобы в налоговые. Очень много людей приходило в офис за консультацией. Но никто из них не платил. А вот те, кто уже уплатил, не спешит пока затевать тяжбу с государством, — констатирует правозащитник.

Леонид Судаленко связывает отсутствие такой активности со стороны граждан по возврату своих денег с тем, что для большинства уплативших сумма просто не представляет большой ценности.

— Возможно, некоторые из них заняты в теневом бизнесе, работают по-серому и не хотят иметь проблемы с налоговыми. Возможно, это люди самодостаточные и обеспеченные, которым проще было уплатить эти 20 базовых, чтобы от них лишь отстали, — предполагает правозащитник.

К тому же до сегодняшнего дня нет четкого механизма, по которому работает декрет. С одной стороны, он не отменен и существует в редакции на январь 1917 года, с другой стороны, пока не применяется.

— Получается, автор декрета сказал не применять, чиновники взяли под козырек и не применяют. Мы слышали много разговоров о том, что декрет дорабатывается, но в каком виде он появится в 2018, можно строить только догадки, — говорит Леонид Судаленко.

Впрочем, юрист уверен: в том виде, в котором существовал этот декрет, он уже не вернется.

— Мы все вместе, гражданское общество, добились отмены. Ведь смотрите, из 470 тысяч дармоедов, которым пришли сообщения об уплате, сбор заплатили лишь 50 тысяч. Это всего 10%. Даже Лукашенко заявлял, что если вы вернете этот декрет обратно, так этих оставшихся 420 тысяч оппозиция опять начнет водить по улицам. Поэтому можно считать, что государство слило этот декрет в унитаз. И это заслуга общества, — заключает правозащитник.