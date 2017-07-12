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Кирилл Рудый: Китайских бизнесменов и журналистов час мурыжили в минском аэропорту

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  • 12.07.2017, 10:17
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Кирилл Рудый
Фото: tut.by

Посол Беларуси в Китае рассказал о «радушном» приеме гостей из Поднебесной в Минске.

Развитие торгово-экономических отношений Беларуси и Китая тормозит как банальное незнание языка — документы белорусских производителей просто заворачивают из-за ошибок, так и специфическое белорусское «гостеприимство» при въезде. Об этом, как передает телеканал ОНТ, речь шла на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси, пишет nn.by.

Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый обратил особое внимание президента на не раз поднимаемую проблему, мешающую развитию и туризма, и деловых контактов.

«Президент крупнейшей туристической корпорации Китая, солидная дама, прилетела в Минск. Как она потом рассказывала мне лично, ее у трапа встретили с табличкой „вип“, потом отвели в отдельную комнату и сорок минут потрошили вещи, пересчитывали каждую купюру в кошельке, перепроверяли все файлы в ее личном компьютере. Через два месяца прилетела ее рабочая группа с журналистами. И опять главное впечатление от страны — часовые прохождения паспортного и таможенного контроля. И это через вип-канал», — рассказал Рудый.

Посол предложил сделать 2018 год в отношениях с Китаем годом туризма — с упрощенным контролем, а также расширить изучение китайского языка в Беларуси.

«Абсолютно вас поддерживаю. Все ваши предложения будут не просто учтены, по ним будут приняты решения. А вот эти факты, что мы начинаем потрошить слева направо людей, которых сюда пригласили, это вообще…» — согласился Александр Лукашенко.

На совещании было отмечено, что в прошлом году число китайских туристов достигло 122 миллионов. До Беларуси доехали 20 тысяч.


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