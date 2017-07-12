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Three Days Grace с триумфом выступили в Минске

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  • 12.07.2017, 10:29
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Фото: Дмитрий Гусалов

Белорусские фанаты канадской группы сорвали голос уже на первой песне.

11 июля в Prime Hall выступила канадская рок-группа Three Days Grace. Это было третье выступление музыкантов в Минске, первое состоялось в сентябре 2014 года на «Чижовка-Арене», второе — в январе 2016 во «Дворце спорта». Как канадцы отыграли программу в белорусской столице — в фоторепортаже tut.by.

В 2014 году группа впервые за всю историю существования приехала в Европу, а Минск стал первым городом на постсоветском пространстве, в котором именитых канадских рокеров услышали вживую. С тех пор белорусы не обделены визитной карточкой группы — песню I hate everything about you в белорусской столице можно услышать с завидной регулярностью.

К слову, на вчерашний концерт канадцы прилетели из Польши (выступления были в Варшаве и Гданьске). За последние две недели музыканты успели выступить в Украине, Румынии, Болгарии, Эстонии, России (Москва) и Чехии. После Минска в туре группы значится Россия (Санкт-Петербург) и Англия.

В Минске «грэйсы» отыграли стандартную программу продолжительностью один час двадцать минут, в которой было и традиционное барабанное соло, и улетевшие в зал медиаторы и барабанные палочки. Некоторые фанаты сорвали голос уже на первой песне. Большинство не ушло с концерта в сухих майках. Как это было — в нашем фоторепортаже.


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