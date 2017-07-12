закрыть
12 июля 2017, среда, 11:49
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лукашенко: Русский язык – это наше национальное достояние

17
  • 12.07.2017, 10:48
Фото: ТАСС

Диктатор открыл конгресс российских пропагандистов в Минске.

«Русский язык для Беларуси не чужой». Об этом Лукашенко заявил сегодня на открытии пленарного заседания XIX Всемирного конгресса русской прессы, передает БелТА.

«Хочу подчеркнуть, что русский язык для нас не чужой. Это и наше национальное достояние. Белорусы за свою многовековую историю внесли немалый вклад в его развитие, обогатили его. И сегодня в нашей стране он имеет статус государственного наравне с белорусским языком», - сказал Лукашенко.


Мнение

G20 и визит Тиллерсона. Новый этап большой игры
G20 и визит Тиллерсона. Новый этап большой игры Богдан Яременко
Идеологически правильные штаны
Идеологически правильные штаны Ирина Халип
Плевки в вечность
Плевки в вечность Светлана Калинкина
Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны