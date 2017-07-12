Лукашенко: Русский язык – это наше национальное достояние 17 12.07.2017, 10:48

Фото: ТАСС

Диктатор открыл конгресс российских пропагандистов в Минске.

«Русский язык для Беларуси не чужой». Об этом Лукашенко заявил сегодня на открытии пленарного заседания XIX Всемирного конгресса русской прессы, передает БелТА.

«Хочу подчеркнуть, что русский язык для нас не чужой. Это и наше национальное достояние. Белорусы за свою многовековую историю внесли немалый вклад в его развитие, обогатили его. И сегодня в нашей стране он имеет статус государственного наравне с белорусским языком», - сказал Лукашенко.