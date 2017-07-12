Cтуденту-правдорубу не нашлось места в минском колледже 1 12.07.2017, 10:52

Николай Логвинов

Фото: «Радыё Свабода»

Николая Логвинова отчислили из Минского государственного политехнического колледжа за его гражданскую позицию.

Активиста «Моладзi БНФ» Николая Логвинова отчислили из Минского государственного политехнического колледжа, пишет «Весна». Приказ, с многочисленными нарушениями, подписал исполняющий обязанности директора колледжа В. Буневич. Об этом 11 июля в twitter сообщила группа «Задзіночання беларускіх студэнтаў».

Сёння Логвинаў Мікалай @kolorgmbnf даведаўся што яго адлічылі з калледжу нібыта за запаычанасці.

З шматлікімі парушэннямі ў загадзе pic.twitter.com/kOWSyTxISe — ЗБС (@ZBS_Union) 11 июля 2017 г.

Таким образом, Николай Логвинов пополнил список активистов, которые за участие в мартовских акциях протеста подверглись репрессиям со стороны руководства учебных заведений и были отчислены.

Николай Логвинов был задержан в Минске 14 марта вместе с Никитой Краснокутским сотрудниками милиции. На активистов «Моладзi БНФ» составили протоколы административного правонарушения по ст. 23.34 ч.1 КоАП - «нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий» и отвезли в суд Первомайского района Минска. Судья Анастасия Попко наказала Логвинова штрафом в размере 5 базовых величин.

Напоминаем, на площадке сhange.org размещена петиция "Помогите белорусским студентам восстановиться в университетах", призывающая за восстановление в белорусских университетах студентов, отчисленных за общественно-политическую активность. Последние отчисления связанные с участием студентов в протестных акциях, которые в феврале и марте 2017 года волной прокатились по Беларуси.