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В Шотландии создали работающее на чистом виски авто

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  • 12.07.2017, 10:56

Машина успешно прошла первые испытания.

Работая вместе с вискикурней Perthshire’s Tullibardine, компания Celtic Renewables Ltd из университета Эдинбурга создала биотопливо под названием биобутанол, которое должно заменить бензин и дизель. Никаких изменений в двигателе для езды на этом топливе делать не нужно, сообщает popmech.ru.

Оно сделано из остатков, которые остаются после производства виски и сами по себе бесполезны: отработанных зерен ячменя и отходов, оставшихся после затирания солода, смешанных с остатками дистилляции.

По словам основателя Celtic Renewables профессора Мартина Тангни, «Мы использовали совершенно традиционный процесс ферментации под названием ABE, и в результате получили из отходов биобутанол. И оно может прямо заменить бензин. Впервые в истории машина проехала на биотопливе, созданном из отходов, оставшихся после производства виски».

Лиза Саммерс, репортер BBC Scotland, проехала на машине с биобутанолом. По ее словам никакой заметной разницы между висковым топливом и бензином нет.

Ежегодно в Шотландии после производства виски остается 750 000 тонн отработанных зерен и два миллиарда литров жидких отходов.

Celtic Renewables уже получили грант на 9 миллионов фунтов для строительства завода по производству биобутанола, который по плану должно полностью войти в строй уже в 2019 году

По предварительным оценкам виски-биотопливо имеет глобальный потенциал, и может создать в Шотландии промышленность, годовой доход которой будет превышать 100 миллионов фунтов в год.


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