Михаил Захаров: Нужно еще больше финансировать белорусский хоккей 13 12.07.2017, 11:15

МИХАИЛ ЗАХАРОВ

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

«Хоккейный друг» Лукашенко cчитает, что нужно увеличить финансовые вливания в белорусский хоккей.

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров считает, что в Беларуси должно быть 10 команд с хорошим финансированием, пишет «Трибуна».

– В Пинске, Орше – отличные базы, там могут появиться команды. И в Бобруйске, Бресте шикарная база. Там в области 8 катков, если заняться этой командой в Брестском регионе, то она будет одной из лучших. Если бы туда пришел такой человек как Гусов, хороший губернатор, «Брест» все время занимал бы первое-второе место. Разговариваю с людьми из Кобрина и Березы – все бы хотели в Бресте играть. Но там сейчас хоккей в завале, как и в Могилеве.

У нас должно быть 10 хороших команд. Финансирование должно быть. Мы не просим швейцарское или шведское. Хотя бы лучше казахского