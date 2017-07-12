закрыть
12 июля 2017, среда, 11:49
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Из публичной библиотеки Нью-Йорка пропала книга Франциска Скорины

  • 12.07.2017, 11:33

Фрагмент «Первой книги Царств» исчез бесследно.

О пропаже фрагмента «Первой книги Царств», пражского издания Франциска Скорины, сообщил на своей странице в «Фейсбуке» заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Алесь Суша, который теперь находится в США.

«Найбольшым расчараваннем у Нью-Ёрку было дазнацца, што фрагмент выдання Скарыны, які захоўваўся ў Нью-Ёркскай публічнай бібліятэцы, «згубіўся» і яго ніяк не могуць знайсці ўжо шмат гадоў. Здараецца такое нават у найбуйнейшых бібліятэках свету…», — написал Суша.

По словам исследователя, он давно видел, что по электронному каталогу издание не выдается. Многочисленные запросы с просьбой сделать цифровую копию были безрезультатными.

«У адказ — альбо маўчанне, альбо, як мне нядаўна напісалі, неабходна праводзіць кансультацыі з супрацоўнікамі аддзела рэдкіх кніг», — пишет Суша. Прилетев в США, белорусский исследователь встретился с работниками публичной библиотеки: «У доўгіх размовах яны толькі разводзілі рукамі… І нават копіі нямі: ні мікрафільма, ні фотакопіі».

Учитывая факт пропажи, в настоящее время в мире известно всего 519 экземпляров книг Франциска Скорины. 352 из них находятся на территории России, 47 — в Украине, по 28 — в Беларуси и Польше.


Мнение

G20 и визит Тиллерсона. Новый этап большой игры
G20 и визит Тиллерсона. Новый этап большой игры Богдан Яременко
Идеологически правильные штаны
Идеологически правильные штаны Ирина Халип
Плевки в вечность
Плевки в вечность Светлана Калинкина
Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны