Из публичной библиотеки Нью-Йорка пропала книга Франциска Скорины 12.07.2017, 11:33

Фрагмент «Первой книги Царств» исчез бесследно.

О пропаже фрагмента «Первой книги Царств», пражского издания Франциска Скорины, сообщил на своей странице в «Фейсбуке» заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Алесь Суша, который теперь находится в США.

«Найбольшым расчараваннем у Нью-Ёрку было дазнацца, што фрагмент выдання Скарыны, які захоўваўся ў Нью-Ёркскай публічнай бібліятэцы, «згубіўся» і яго ніяк не могуць знайсці ўжо шмат гадоў. Здараецца такое нават у найбуйнейшых бібліятэках свету…», — написал Суша.

По словам исследователя, он давно видел, что по электронному каталогу издание не выдается. Многочисленные запросы с просьбой сделать цифровую копию были безрезультатными.

«У адказ — альбо маўчанне, альбо, як мне нядаўна напісалі, неабходна праводзіць кансультацыі з супрацоўнікамі аддзела рэдкіх кніг», — пишет Суша. Прилетев в США, белорусский исследователь встретился с работниками публичной библиотеки: «У доўгіх размовах яны толькі разводзілі рукамі… І нават копіі нямі: ні мікрафільма, ні фотакопіі».

Учитывая факт пропажи, в настоящее время в мире известно всего 519 экземпляров книг Франциска Скорины. 352 из них находятся на территории России, 47 — в Украине, по 28 — в Беларуси и Польше.