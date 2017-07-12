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Как каникулы влияют на здоровье детей

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  • 12.07.2017, 11:55
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Британская компания оценила уровень физической активности 400 школьников до и после летних каникул.

Исследователи из Великобритании. Сообщили, что летние каникулы вредны для здоровья ребенка, поскольку он часто проводит их перед экраном телевизора и монитором компьютера, теряя спортивную подготовку, полученную в школе, пишет comments.ua.

Среднестатистические британские школьники теряют 80% того фитнес-уровня, которого им удалось достичь во время обучения в школе при регулярных уроках физкультуры, показали результаты исследования. К сожалению, летние лагеря и спортивные клубы не по карману родителям многих детей, и они просто оставляют отпрысков дома, где школьники проводят почти все время перед телевизором.

Британская компания UK Active оценила уровень физической активности 400 школьников до и после летних каникул. Оказалось, что после отдыха у них резко падают спортивные показатели в том, что касается бега на разные дистанции, а также более быстрой утомляемости.

Результаты были сильнее выражены среди детей из 25% наименее обеспеченных семей, которые демонстрировали в 18 раз более плохие спортивные показатели после летних каникул, чем у детей из 25% самых богатых семей. Именно поэтому организаторы данного опроса призывают правительство выделить часть средств из тех 415 млн. фунтов, которые будут собраны в качестве дополнительного налога на сахар в продуктах питания и напитках для детей, чтобы предоставить школьникам возможность более активного летнего отдыха.

«Низкая физическая активность ребенка является опасным прецедентом по многим причинам, - подчеркивают авторы исследования. - Она связана с нарушением физического развития, более плохими оценками в школе, снижением внимательности, кроме того, малоактивные дети сталкиваются с повышенным риском смертельно опасных болезней вроде сердечно-сосудистых заболеваний, опухолей и диабета второго типа позднее в жизни».


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