Лукашенко — журналистам: Вы стали основной составляющей гибридных войн 12.07.2017, 11:50

Диктатора встревожил переход к «гражданской журналистике», когда передать информацию может любой человек с телефоном.

Об этом Лукашенко заявил на открытии пленарного заседания XIX Всемирного конгресса русской прессы, сообщает tut.by.

Напечатанная на газетной полосе и тем более выложенная в интернет информация становится оружием, которое провоцирует конфликты, подчеркнул Лукашенко. «И мы вряд ли можем оправдать это рейтингами», — добавил он.

Президент отметил, что войны сейчас не те, когда «сперва стреляли, потом — врукопашную». Сейчас в мире идут гибридные войны — экономические, войны в киберпространстве. «Идет не артиллерийская подготовка, а подготовка через СМИ, прежде чем развязать войну. Вы стали основной составляющей гибридных войн», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что интернет-пространство и соцсети должны строиться по законам нравственности и моральности. И во имя этой самой моральности, защиты прав граждан информации, разрушающей личность, должны ставиться барьеры, полагает диктатор.

Лукашенко признал, что СМИ имеют огромное влияние на лидеров государств. И при этом некоторые СМИ выживают за счет скандалов, часто ими же и организованных.

Правитель отметил, что произошел переход к гражданской журналистике, передать информацию может любой человек с телефоном, выходом в интернет. «Уже не разберешься, где правда, а где вымысел», — признал он, отметив, что на СМИ сейчас большая ответственность.

«Останьтесь вы традиционными!» — призвал Лукашенко.