Колыбель вождей Израиля и упущенных возможностей 1 Константин Лашкевич

12.07.2017, 11:56

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Чем дальше, тем больше убеждаюсь в том, как много Беларуси дано – и как бездарно власти этим пользуются.

Одно из крупнейших англоязычных изданий еврейского мира The Times of Israel опубликовало накануне текст о том, что в белорусских городах (Петрикове и Бегомле) на местах массового уничтожения мирного населения нацистами (где основное или значительное количество убитых были евреями) сегодня стоят мемориалы только под христианскими крестами. «А зачем еврейский знак на мемориале в центре города? У них есть свой памятник в лесу. Да и не евреи его ставили», — что-то такое ответил сотрудник Петриковского райисполкома на вопрос иностранца-еврея, на которого ссылается сайт.

Под статьей — десятки критических комментариев евреев со всего мира. Комментариев, которые вызваны возмущением конкретными фактами, но являются несправедливыми в своих выводах о Беларуси в широком контексте. Правда, вина в том наша, а не комментаторов.

Беларусь — колыбель еврейского образования и сионизма. Край ешиботов и синагог, израильских вождей и американских идолов. Белорусы во время оккупации определялись наиболее терпимым из всех соседей отношением к еврейским соотечественникам. Сколько еще причин нужно назвать, чтобы увидеть базис, который стоит выстраивать в нескольких измерениях и, естественно, капитализировать?

Что с этого имеем сегодня? Кладбища в основном заброшенные или уничтоженные, синагоги перестроенные или ветхие. 99% мемориалов в память о белорусских жертвах Холокоста возникли усилиями иностранных фондов и выходцев. Праведников мира больше в крошечной Литве. Культуру традиционных штетлов (местечек) возрождают в Польше, там создали и крупнейший в Европе еврейский музей. Паломничества религиозных евреев ежегодно принимает Украина.

А Беларусь что? Как всегда, с пустыми руками. Шагал, конечно, через 20 лет таки стал «нашим», но зачем нам звезды Давида на официальных монументах рядом с христианскими крестами? Мы же и без тех звезд «самые толерантные».

Можно годами говорить о развитии туризма, открытости, облегчать визовый режим, но если историческая память репрессирована и реабилитирована, запущена и политизирована в интересах дяди из Москвы, ни на что надеяться не приходится.

Государство Израиль, в моем понимании, тоже очень мало сделало в этом направлении за годы нашей независимости. Для них было важнее репатриировать отсюда как можно больше людей «с корнями», чем поучаствовать в создании заметной здешней еврейской общины, как части гражданского общества Беларуси. В результате имеем подобные поводы для публикаций — и очень сомнительные перспективы.

Константин Лашкевич, «Фейсбук»