Появились новые подробности о перерезавшем себе горло минчанине 7 12.07.2017, 12:06

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Журналистам удалось разыскать медиков, которые оказывали ему первую помощь.

7 июля в Минске на Октябрьской площади в произошел инциндент: Мужчина порезал себе горло острым предметом и пытался убежать от милиции. После этого он отжимался от земли, приседал, танцевал — возможно, чтобы ускорить кровоток.

Но патрульные его скрутили и передали медикам.

«Нашей Ниве» удалось разыскать медиков, которые в тот день работали с мужчиной.

«Когда приехала скорая, ОМОН уже оказал ему первую помощь — наложили повязку, — рассказал медик. — Человек был агрессивный, неадекватный. В машине скорой пришлось фиксировать его ремнями, брать с собой сотрудников милиции. Он кричал, что нам просто так не дастся и что-то в том же духе, посылал в известном направлении. Еще он в наколках, возможно, тюремных».

Медик сказал нам, что от мужчины не пахло алкоголем.

«Скорее он был под наркотиками. Горло он себе на самом деле порезал существенно — начал с левой стороны и перерезал яремную вену. Резал лезвием — бритвой. Вылилось литра полтора крови. Если бы дошел до артерии, то никто бы ему уже не помог», — добавил медик.

Как нам стало известно, скорая отвезла мужчину сразу в реанимацию, где его прооперировали.

В больнице нам сообщили, что состояние мужчины нормальное: «Уже почти здоров». Там также говорят, что дальше его, вероятно, переведут под наблюдение специалистов другого профиля.