12 дорожных хитростей, которые делают путешествие максимально комфортным 12.07.2017, 12:19

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Отпуск — это самое прекрасное время в году, которое омрачает, пожалуй, только долгая дорога.

Поэтому ее важно сделать максимально комфортной.

В AdMe.ru собрали хитрости и советы, которые помогут еще немного приблизить вашу следующую поездку к приключению мечты.

Экстренная подзарядка телефона

Фото: Jcwang/wikipedia/embedded

Если все розетки заняты и вам негде зарядить телефон, вы можете использовать телевизор в аэропорту, кафе или номере гостиницы. Ряд моделей имеет на задней панели USB-разъем.

Ешьте в машине с комфортом

Фото: lookiewhatidid.blogspot

Когда ешь в машине, часто не знаешь, что куда положить, и боишься испачкать обивку. Сложите всю еду в пластиковые контейнеры для хранения — и проблема будет решена.

Упакуйте цепочки и другие украшения

Фото: rubyandperry

Как бы аккуратно мы ни складывали украшения, в итоге они все перепутаются. Но есть один способ, работающий всегда: положить цепочки между двумя слоями полиэтиленовой пленки или специальными листами для упаковки и свернуть в рулон. Вот тут описано подробнее, как это сделать.

Используйте подвесные органайзеры

Фото: solidrop

Подвесные органайзеры для машины — очень полезная штука. Они могут вместить в себя всю ту мелочь, которая обычно бывает разбросана по заднему сиденью авто.

Размещайтесь в машине правильно

Фото: william87/depositphotos

Большинство аварий случается, когда в машине спят все, кроме водителя. Поэтому рядом с ним всегда должен сидеть штурман (он же диджей, бармен, комик и помощник), он никогда не должен спать. Люди на задних местах должны полноценно отдыхать, чтобы со временем сменить штурмана и водителя.

Исходя из этой схемы расположите вещи в машине оптимальным образом:

1 — то, что постоянно нужно водителю и штурману (кошелек, очки);

2 — самые важные вещи, аптечка, документы;

3 — коробка для мусора;

4 — развлечения, детские вещи;

5 — еда;

6 — сумки, куртки;

7 — багаж.

Мера на случай, если багаж потеряется

Фото: TarasMalyarevich/depositphotos

Перед поездкой приклейте к багажу записку с вашим именем и номером телефона. Желательно поместить такую же записку и внутрь. Если ваш чемодан улетит не в том направлении, его будет проще вернуть.

Берите с собой удлинитель

Фото: iProcione/pikabu

Он пригодится и в аэропорту, и в кафе, и в отеле. К тому же окружающие, которым тоже нужно подзарядить телефон, будут вам ой как рады.

Сохраните держатели для стаканов чистыми

Фото: penelopeloveslists

Положите в углубления для стаканов силиконовые формы для кексов — так вы сделаете емкости более устойчивыми и сохраните машину чистой, даже если жидкость выплеснется из стакана на повороте.

Упакуйте багаж компактно

Фото: angry_tigra/kosmetista

Сделайте свой багаж как можно компактнее: не тащите с собой банки с кремами и бутылки с шампунями. Особенно это актуально для тех, кто путешествует только с ручной кладью.

Купите дорожные флаконы или используйте вместо них контейнеры от бахил и другие небольшие емкости, которые могут заваляться у вас дома.

Возьмите с собой карабины

Фото: hgtv

Возьмите с собой что-то, что можно использовать как вешалки в салоне авто для экономии места. Например, для этого хорошо подойдут карабины.

Узнайте, где лучше заправиться

Фото: itunes

Скачайте приложение, показывающее ближайшие заправки на вашем пути и места, где бензин стоит дешевле всего. Приложения могут различаться в зависимости от страны, поэтому найдите и загрузите нужное заранее.

Ищите бесплатную воду

Фото: Steven Depolo/flickr / Amraepowell/wikimedia

Совет в первую очередь для экономных путешественников. На заправках и в туристических местах вода стоит дорого, поэтому рекомендуем взять с собой пустую бутылку. Вот где ее можно наполнить:

в некоторых комнатах матери и ребенка;

во многих ресторанах вам не откажут, если вы попросите бесплатную воду;

заранее узнайте, в каких странах воду из-под крана можно пить, не опасаясь (как правило, это страны Западной Европы). В развивающихся странах лучше все же покупать воду в бутылках.

Также вы можете взять с собой термостакан, пакетики с чаем и кофе и попросить налить кипятка в любом кафе — это сэкономит вам кое-какую сумму.