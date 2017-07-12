На границе Беларуси с Польшей и Украиной появился Wi-Fi 5 12.07.2017, 12:27

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«Белтелеком» запустил платный Wi-Fi в Домачево, Песчастке, Мокранах и Козловичах.

«Белтелеком» запустил точки доступа в пунктах пропуска на границе с Польшей и Украиной. Wi-Fi с идентификатором «Белтелеком» теперь можно словить на Варшавском мосту, в Домачево, Песчастке, Мокранах и Козловичах, сообщает belmarket.by.

Первые 15 минут в сутки национальный оператор готов предоставить бесплатно. Чтобы продолжить работу, придется отправить SMS на короткий номер. Услуга является платной. Можно купить код доступа на 60 и 180 минут.

Бесплатно точками доступа смогут пользоваться по своим идентификаторам пользователи любых тарифных планов доступа в интернет на базе технологий Wi-Fi Белтелеком или пакета Ясна 25.

Надо отметить, что во всех перечисленных пунктах хорошо принимается сигнал операторов сотовой связи, которые обеспечивают услуги передачи данных по технологиями не ниже 3G. Причем, часто подключиться к белорусской сотовой сети можно еще находятся на польской стороне перехода.