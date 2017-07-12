Путин блефует 1 Илья Пономарев

12.07.2017, 12:43

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Фото: belsat.eu

Никаких красивых жестов в отношении России от Трампа не будет.

Конец июня – начало июля стало временем поездок и встреч мировых лидеров. Сезон открыл президент Порошенко, встретившийся с Трампом в Вашингтоне; он же увиделся накоротке с Макроном и Меркель на похоронах Коля, и вот наконец состоялась многократно откладывавшаяся встреча руководителей США и России.

Полгода назад, в ноябре-декабре прошлого года, разгорелся скандал с новыми санкциями, наложенными на Россию президентом Обамой, который выслал ряд российских дипломатов и арестовал два загородных дома, принадлежащих МИДу. Однако готовящийся вступить в должность советник президента США Майкл Флинн через посла Кисляка (Сергей Кисляк, посол РФ в США. – ред) пообещал Кремлю, что ситуация вокруг ареста посольской недвижимости в Мэриленде и Нью-Йорке будет вскоре урегулирована. Мол, не принимайте никаких симметричных действий с наложением ареста на здания американской недвижимости и с высылкой дипломатов с России: при новой администрации все будет по-другому и начнется процесс по снятию санкций. Когда это обещание (несомненно, авторизованное Трампом) стало достоянием общественности, Флинна пришлось уволить. Но через еврейские круги было передано другое сообщение, мол, подождите личной встречи, так как после нее будут приниматься все решения. Москва прислушалась, и стала ждать.

Личная встреча между Трампом и Путиным состоялась, но очевидно, что никаких вопросов ни по снятию санкций, ни по даже этой несчастной недвижимости решено не было. Вместо этого стороны начали обмениваться жесткими жестами: американцы сказали, что будут ужесточать санкции, россияне – что вышлют 30 дипломатов США и арестуют какие-то посольские объекты в Москве, чуть ли не знаменитую резиденцию посла США "Спасо-Хаус", описанную в бессмертном романе Булгакова "Мастер и Маргарита".

То есть то решение, которое тогда не было принято, озвучено сейчас. В принципе, Кремль бы мог сделать вид, что все идет по плану, но вместо этого решил наглядно подтвердить то, что никаких судьбоносных решений на встрече между Трампом и Путиным принято не было. В принципе, можно заподозрить и хитрую игру: дать Белому дому возможность окончательно похоронить законопроект сенаторов, превращающих санкции в закон, изобразив, что цели ястребов и так уже достигнуты, никаких сделок не будет. Но скорее всего все проще – все два с половиной часа общения стороны друг друга прокачивали, пытались найти точки соприкосновения или "завербовать" друг друга на свою сторону. Судя по всему, эти точки найдены не были.

Но все-таки за Трампом по итогам встречи есть небольшая победа, поскольку Путин все же пошел навстречу в вопросе по перемирию в Сирии. То есть получается, что Путин шаг навстречу американцам сделал, а у американцев таких шагов не видно. Наоборот, пошли разговоры по усилению санкций, назначен очень твердый и принципиальный спецпредставитель по Украине – Курт Волкер.

Для того, чтобы отношения между Россией и США нормализировались, надо, чтобы изменились подходы стран, прежде всего – подход Кремля. Освободить захваченные территории, отказаться от ведения пропагандистских кампаний по всему миру. Впрочем, Путин может и передавить, то есть поднять ставки настолько высоко, что возникнет угроза полноценной войны между Россией и странами, входящими в НАТО. Тогда придется договариваться во избежание ядерного конфликта. К сожалению, такой сценарий я бы полностью не исключал. Путин вполне в состояние блефовать и подымать ставки в таком направлении. Так сказать, по сценарию Северной Кореи. С соответствующими последствиями для российской экономики.

Если же дополнительной эскалации не будет, то будет продолжительный период "ни туда и не сюда". У Трампа все равно связаны руки общественным мнением внутри страны. Поэтому никаких красивых жестов в отношении России он сделать не сможет. Его будут обвинять в предательстве и в том, что он агент Кремля.

Илья Пономарев, obozrevatel.com