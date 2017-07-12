«Письма счастья» продолжают будоражить белорусов 5 12.07.2017, 12:44

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Эпопея с «тунеядcким» декретом не закончена, а лишь затихла.

На прошлой неделе, следуя мартовскому указанию Лукашенко, в стране начали возвращать деньги, уплаченные по скандальному декрету №3. Об этом на пресс-конференции рассказала замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко, пишет «БелГазета».

По данным МНС, сбор уплатили более 54 тыс. человек из 470 тыс., которым были разосланы уведомления. В местные бюджеты поступило BYN16,3 млн. На вопрос, скольким гражданам уже возвращены деньги, Cветлана Шевченко ответила, что «цифр пока нет, мы к данной работе приступили буквально на днях». Чиновница также сообщила, что деньги возвратят лицам, которые приступили к труду. Продолжение декретной буффонады вызвало насмешки в Байнете. «Со стороны это выглядит сумасшествием. Плати деньги, если у тебя нет работы. Получи обратно, когда ее найдешь. Все с ног на голову», - усмехались пользователи соцсетей.

Тем временем глава МНС Сергей Наливайко заявил, что, пересматривая концепцию декрета, власти сделают акцент на трудоустройстве тех, кто по тем или иным причинам не участвует в финансировании госрасходов. По его словам, безработных будут вовлекать в «нормальный процесс взаимодействия с государством».

Заявление министра подверг критике руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек в комментарии для Charter97.org: «Давно доказано, что это вообще не правовой документ. Это какой-то большевистский декрет в прямом смысле слова: «вся власть Советам!», «земля народу», «миру мир» - и прочий набор лозунгов из той эпохи. «Доработка» этого декрета говорит только об одном: о тяжелом кризисе мышления, кризисе всего белорусского чиновничества. Как они могут реанимировать этот декрет и говорить о «трудоустройстве всех», если в стране у людей объективно нет работы? Разве что за еду».