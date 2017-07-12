«Лаборатория Касперского»: Нас использовали «как пешку» 15 12.07.2017, 12:46

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Компания сделала заявление по поводу обвинений в сотрудничестве со спецслужбами РФ.

«Лаборатория Касперского» не оказывала содействие «какой-либо стране в кибершпионаже» и является «частной компанией», не имеющей политических связей «ни с одним из государств мира», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

В компании заметили, что, «судя по всему, «Лаборатория Касперского» оказалась втянута в геополитическую борьбу», где стороны пытаются «использовать компанию как пешку». Как говорится в сообщении, основатель компании Евгений Касперский не раз предлагал встретиться с американскими чиновниками, «свидетельствовать перед конгрессом США» и даже «раскрыть исходный код», чтобы «ответить на все вопросы со стороны американского правительства».

«Лаборатория Касперского» заверила, что «готова помогать любым государственным органам» в расследовании ее деятельности, так как уверена, что «обвинения в ангажированности [«Лаборатории Касперского»] не имеют под собой никаких оснований».

В марте «Лаборатория Касперского» подтвердила информацию Bloomberg о том, что бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн получил от компании $11 тыс. Компания объяснила эту выплату гонораром за выступление на конференции Government Cybersecurity Forum, прошедшей в Вашингтоне в 2015 году. Флинн был уволен в феврале 2017 года со своего поста после скандала, связанного с тем, что он неверно информировал вице-президента США Майка Пенса о содержании разговоров с послом России.

29 июня комитет по вооруженным силам сената США предложил запретить программы «Лаборатории Касперского» в армии США. 11 июля Bloomberg сообщил, ссылаясь на попавшую в его распоряжение переписку, что основатель компании Евгений Касперский поддерживает тесные связи с руководством ФСБ, в том числе в проекте, который позволяет отслеживать местоположение хакеров, после чего на их захват выезжали сотрудники спецслужб.

«Лаборатория Касперского» 11 июля ответила на обвинение, что у нее «нет и не было неуместных связей с каким-либо правительством». 12 июля Белый дом исключил «Лабораторию Касперского» из списка поставщиков ПО, чью продукцию можно использовать госструктурам в США.

На Северную Америку приходится 24,3% от суммарных доходов компании за 2016 год ($644 млн). Компания не сообщает, какую долю составляют услуги государственным структурам США.