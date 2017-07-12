Инфляция в Беларуси берет разгон 6 12.07.2017, 12:54

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Как скоро произойдет взрывной рост цен на продукты первой необходимости?

Многомесячный замедление годовых темпов инфляции оборвалось на последних данных. В июне потребительские цены выросли за 12-месячный период на 6,5%, хотя еще в мае было 6,1%, сообщает banki24.by.

Значит ли это, что инфляция начала устойчиво вырываться вверх?

11 июля Белстат сообщил, что за июнь потребительские цены выросли на 0,7%. Если быть совсем уж точными, то на 0,71%. Для сравнения: в июне 2016 года месячная инфляция составила 0,4%, в мае 2017-го — 0,3%. По скорости роста цен для населения в 2017 году июнь занял второе место после января (0,9%).

Что дало импульс к ускорению инфляции в первый месяц лета?

Продовольственные товары подорожали на 1,3%, непродовольственные подешевели на 0,1%, услуги выросли в цене на 0,7%. Для расчета инфляции Белстат использует структуру потребительских расходов населения, в которой продтовары занимают 46,9%, непродтовары — 32,1%, услуги — 21%.

Учитывая эти удельные веса в совокупной инфляции, получаем, что продтовары дали 0,59 п.п. инфляции из 0,71%, непродтовары — минус 0,04 п.п., услуги — 0,16 п.п. Как и в прошлом месяце, давление на цены оказало продовольствие.

Главными виновниками роста цен за июнь стали такие позиции, как овощи (+0,21 п.п. к инфляции), общепит (+0,12 п.п.) и молоко с молокопродуктами (+0,05 п.п.). Вместе эти 3 точки роста цен обеспечили более половины июньской инфляции.

Характерно, что опять взрывной рост цен наблюдался на те овощи, урожай которых в Беларуси еще не собран. К таким относятся капуста (+66,6% за месяц), лук (+9,4%), свекла (+16,6%), морковь (+25,9%), перец (+7,8%).

В начале лета такие овощи сплошняком представлены импортом из южных стран. Всего через 2 месяца начнется обратный ход цен и овощи подешевеют назад на десятки процентов.

Тогда они будут в основном белорусского происхождения. Что касается услуг, то 0,15 п.п. инфляции из 0,16% в целом по этой группе дали услуги транспорта, дошкольных учреждений и туруслуги.

Среди услуг транспорта всплеск цен произошел по железнодорожному в международном сообщении (+11,7% за месяц) и по воздушному (+4% за месяц). Объяснение в этом случае простое — начало отпускного сезона.

К слову, то же относится к туристическим услугам, так как услуги туризма внутри Беларуси подорожали за месяц на 0,4%, а за ее пределы — на 3,5%. Обобщая, приходим к выводу, что рост цен снова имел сезонный характер.

На это указывает и базовая инфляция. Базовый индекс потребительских цен, который отражает инфляцию без учета управляемых государством и сезонных цен, составил за июнь 0,4%.