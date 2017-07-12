В Минске спустя два месяца дали имя новорожденной девочке 14 12.07.2017, 13:00

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Иллюстрационное фото

Мама хотела назвать девочку Вестой, папа настаивал на более традиционных именах.

Девочка, родители которой не могли договориться об имени, все-таки зарегистрирована, пишет «Наша Нiва». В свидетельстве о рождении она – Алиса. Если помните, пока родители спорили, мать хотела назвать дочь Вестой. И от этого имени мать не отказалась даже сейчас – мол, дочка вырастет и сама разберется, кто она: Веста или Алиса.

– Я знаю несколько случаев, когда у ребенка по документам одно имя, а по жизни другое. В 16 лет ребенок может сам поменять имя или будет просить, чтобы ее называли так или иначе. Главное, что ребенок теперь существует юридически, – объяснила мать.

Про беременность матери ребенка узнали уже после того, как муж ушел из семьи. Когда ребенок родился, родители начали конфликтовать по поводу ее имени. Ирина предлагала необычные имена вроде Весты и Магдалины. А отцу Алексею не нравилось, он настаивал на более привычных именах вроде Алеси, Алены, Валерии, Вероники, Виктории, Дианы. Евгении или Софии. Правда, в графу «имя» Алексей вписал собственноручно имя Алиса.

– Ирина написала, что я могу назвать дочь, как хочу, – она на все согласна, – рассказал Алексей. – Я посмотрел в церковный календарь, другие календари, и это имя больше всего подходило. Я знаю, что Ирина собирается назвать дочь по-своему, но все остальные будут называть ее Алисой. Не повредит ли это ребенку? Это вопрос к жене.

В любом случае, теперь ребенок имеет свидетельство о рождении и уже стоит в очереди в садик. А мать может получать выплаты на дочь и уйти в отпуск по уходу за ребенком.