Госдума утвердила текст присяги Путину 16 12.07.2017, 13:09

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Присягать должны будут иностранцы, принимающие гражданство РФ.

Госдума утвердила текст присяги при вступлении в гражданство РФ, согласно которому гражданин должен будет поклясться соблюдать конституцию страны, уважать ее культуру и историю, сообщает РИА «Новости».

Над текстом присяги с начала июня работала группа депутатов, итоговый документ поддержали руководители всех фракций. Текст присяги будет внесен в виде поправки ко второму чтению законопроекта, в котором речь идет об отмене решений о приобретении российского гражданства лицами, которые получили его по подложным документам или с целью совершения преступления экстремистского или террористического характера.

«Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции», — говорится в тексте присяги.

Как сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, паспорт гражданина РФ будет выдаваться сразу после принесения присяги. «Очень важно, что сама присяга будет иметь юридический характер, принесение присяги будет проходить в торжественной обстановке», — сказала депутат.

Устанавливается, что процедура принесения присяги будет регламентироваться указом президента РФ.