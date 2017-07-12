В Гродно милиция вывозит бездомных в лес 30 12.07.2017, 13:16

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«Зачистки» не прекращаются даже зимой.

«Подошли двое. Брызнули в глаза из газового баллончика, перчатки белые надели, запихнули в «воронок» и выбросили в лесу, чтобы здесь не вонял». Гродненские бездомные жалуются на беспредел милиционеров, которые вывозят их за город, пишет «Белсат».

Ивана Петровича, который вот уже 10 лет живет на улице, первый раз вывезли и выбросили в лесу зимой. Недалеко от деревни Поречье в 30 км от Гродно. У пенсионера проблемы со здоровьем, он чудом добрался до города и остался жив.

«Зачистка» повторилась неделю назад, когда его вывезли вместе с другой бездомной, Тамарой Вячеславовной. И снова – 11 июля, когда в городе бушевала гроза.

«Нас вдвоем вывезли, даже не смотрели на нашу инвалидность. Загрузили в «воронок». Забросили мою палку внутрь. Говорят, едем в отделение на Тельмана. А после смотрим – лес, я ведь тоже не дура. Рядом кукуруза какая-то. Деревня. Что делают, волки?! Еще и посмеялись. Выбросили, как собак. Иван подняться не мог. Так один милиционер говорит: «Х*й с ним! Ничего с ним не сделается!». Пнул ногой и уехали. А нам возвращаться. Гроза. Лужи везде. А кому говорить? Кому жаловаться? Всем до синей трубы это», – рассказывает Тамара Вячеславовна.

Официально наши собеседники числятся на улице Карского в Доме ночного проживания. Обычно там ночует около 50 человек. Сейчас здание закрыто на академический отпуск, и бездомные спят на остановке у православного собора. «Однако, по-видимому, придется идти в другое место, чтобы не трогали», – говорит Иван.

«Мы как ненужные элементы города. Вывозят, чтобы очистить от таких людей, как мы. Но мы – тоже люди. Мы уже пенсионеры. У нас внуки есть. А то, что мы сидим… Мы же не лезем ни к кому в карман. Питаемся за свою пенсию. Никого не трогаем. Неужели они не могут этого понять? Беспредел! Слез не хватает», – говорит Тамара Вячеславовна.

Прошлый раз исполнителя «зачистки» представились сотрудниками Ленинского РОВД. По словам бездомных, их случай не единственный в городе. «Вывозки в лес» начали практиковаться в течение последнего года.

«Давно на улице живете?» – «Ай, существуем, а не живем. А теперь сидим и боимся, чтобы вообще не закопали».