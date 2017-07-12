Ученые нашли в облаках «леденец на палочке» 2 12.07.2017, 13:25

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Облака продолжают оставаться для человека загадочным явлением.

Поэтому ученые во все времена любили за ними наблюдать. Только ищут они не тучки, по форме похожие на драконью голову или на левую половину аккордеона, а механизмы, по которым облака вообще возникают, пишет newsyou.info.

Недавно исследователи обнаружили, что облака частично состоят из кристаллов льда очень необычной формы. Легче всего их описать словами «леденец на палочке».

Исследователи обнаружили кристаллы в форме леденцов, изучив более 5 миллионов изображений, которые были сделаны в 2009 году во время полета через большую систему облаков на юго-западе Англии. Ученых интересовало, как в облаках образуется лед при температуре выше -30°С. Это не праздный интерес: такие данные помогут лучше понимать, как меняется погода и от чего зависит тот или иной климат.

Результатом стало открытие кристаллов необычной формы: ледяные шары будто насажены на тонкую палочку, словно леденцы. Увидев такие кристаллы, ученые сразу стали выяснять, как они получаются и на что влияют. И выяснили.

Суть в том, что некоторые облака состоят из смеси очень холодной воды и льда. Если льда слишком много, он поглощает воду, и в итоге облако рассеивается. А если льда мало, он выпадает в виде осадка, а облако очень холодной жидкой воды остается в небе, сохраняясь там довольно долго и не образуя осадков.

Выяснилось, что «ледяные леденцы» могут менять баланс между водой и жидким льдом, то есть напрямую влияют на перемену погоды.

Как же это происходит?

Ученые полагают, что процесс образования начинается, когда кристаллы льда образуют вершину облачной системы. Затем в облаке снизу дует теплый поток воздуха, несущий сверххолодные, но все же жидкие капли воды. Эти капли сталкиваются с кристаллами льда и мгновенно замораживаются. Иногда крошечные иголки ломаются, падают сквозь облако и врезаются в другие остывшие капли. Эти круглые капли прилипают к верхушке иглы — так и образуется «леденец».

«Льдинки на палочке» в размерах достигают всего от 0,25 до 1,5 мм, они падают на землю со скоростью около 3,6 километра в час. С высоты, на которой их нашли (4 км), эти кристаллы достигали бы земли примерно в течение часа, если бы внешние условия не менялись. Но стоит только температуре воздуха подняться выше нуля, кристаллы тают, образуя небольшой дождь. Однако ученые выяснили, что кристаллы «на ножках» тают и во время мороза, если влажность падает ниже 100%.

Что это означает? Ученые уверены, что, исследуя новый вид кристаллов льда, они приблизятся к полной разгадке тайны образования дождя, снега, перемены погоды и других явлений, которые пока до конца не изучены.

Нам же остается только наблюдать за облаками снизу. Некоторые из них могут быть похожи на леденцы на палочке.