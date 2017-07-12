«Зарплаты хватает на то, чтобы съедать небольшие порции еды два раза в день» 8 12.07.2017, 13:38

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Фото: Wil Riera/Bloomberg

До чего может довести страну диктатор.

«Пять лет назад, когда Уго Чавес был президентом, а Венесуэла - совсем другим местом, Анна Маргарита Ранхель еще могла позволить себе пойти в кино и на пляж или купить необходимые продукты, чтобы испечь пирожные», - пишет журналистка The Washington Post Рашель Крайгер (перевод – inopressa.ru).

«Даже три года назад, когда объем экономики страны начинал серьезно сокращаться, Ранхель зарабатывала достаточно для того, чтобы время от времени побаловать себя газировкой или мороженым», - говорится в статье.

«Сейчас она тратит все, что зарабатывает, на еду. Ее обувь потрепана и разорвана, но она не может позволить себе новую. Тюбик зубной пасты стоит половину недельной заработной платы», - отмечает автор статьи.

«Я всегда любила чистить зубы перед сном. Я имею в виду, так и положено, верно?» - говорит Ранхель, которая работает на косметической фабрике в маленьком городе Гуаренас. «Теперь мне приходится выбирать, - говорит она. - Поэтому я делаю это только по утрам».

«Усиление экономического и политического кризиса в Венесуэле за последние три месяца заставило выйти на улицы тысячи демонстрантов, и в ходе беспорядков погибли, по меньшей мере, 75 человек. Большое число венесуэльцев тратят все, что зарабатывают, на то, чтобы не голодать», - говорится в статье.

Поскольку валюта Венесуэлы быстро обесценивается, новой минимальной зарплаты хватает только на шесть фунтов сухого молока или пять упаковок яиц. С учетом неофициального обменного курса, средний доход работника составляет примерно 33 доллара в месяц (в соседней Колумбии - около 250 долларов), сообщает журналистка.

Ранхель считает, что ей повезло, потому что она объединяет свой доход с заработками трех сыновей. Но даже с учетом того, что четверо взрослых получают минимальную заработную плату, холодильник почти всегда пуст, говорится в статье.

Семья исключила из рациона говядину, курицу, салат и фрукты. Вместо этого Ранхель и ее сыновья едят рис, бобы, юкку, бананы, сардины и иногда яйца. «Раньше мы могли позволить себе сок за едой, - сказала Ранхель. - Мне его так не хватает».

«И шоколад! Мы даже не можем купить чашку кофе по дороге на работу», - пожаловалась она.

«В квартале Ранхель нередко можно встретить таких людей, как Райнер Фигейроа - очень худой 30-летний мужчина с усталыми глазами. За последние полгода, по его словам, Фигейроа похудел на 24 фунта, поскольку его минимальной зарплаты хватает на то, чтобы съедать небольшие порции еды два раза в день. Остальные продукты предназначены его жене и трем детям», - пишет журналистка.

«Фигейроа работает на фабрике подгузников, но подгузники там больше не производят. Из-за нехватки сырья и падения импорта многие венесуэльские заводы работают на половину мощности или еще меньше, вину за что многие экономисты возлагают на неграмотное регулирование цен и валютных курсов правительством», - говорится в статье.

«Мне нравится смотреть шоу Кардашьян, потому что можно увидеть, как живут люди, у которых есть все, - рассказала Ранхель. - И на мгновение забываешь, какая жизнь у тебя».