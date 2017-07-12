Абитуриентка-стобалльница: Утром за учебниками, вечером танцую в костюме кикиморы

Абитуриентка-стобалльница: Утром за учебниками, вечером танцую в костюме кикиморы1
- 12.07.2017, 13:52
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Как готовились к ЦТ те, кто получил заветные 100 баллов.
314 вчерашних школьников в этом году сдали хотя бы один предмет на 100 баллов. Среди абитуриентов все наслышаны о братьях-двойняшках, которые сдали ЦТ по математике на 97 и 100 баллов. А уже через пару дней станет известно, в какой области Беларуси абитуриентов с трехзначными цифрами в сертификатах больше всего. А пока kp.by разыскала ребят из разных уголков Беларуси и пообщалась с ними, чтобы узнать рецепт их успеха.
Денис Харлап из Бобруйска:
«Получил 100 баллов по химии, а родной брат - по математике»
химия (100), биология (83)
История Дениса не самая обычная. В Медицинский университет он поступил еще до ЦТ - получил диплом на республиканской олимпиаде по химии. Но все равно пошел сдавать ЦТ. И получил 100 баллов.
- Пошел сдавать химию, чтобы порадовать учительницу, - рассказывает Денис. - А вот биологию сдавал на спор: поспорил, что сдам лучше одноклассников, хоть и готовился всего лишь с мая. Я ожидал, что получу 100 баллов по химии. А вот балл по биологии удивил: все считают, что подготовится нормально к ЦТ за два месяца нереально.
Конечно, на ЦТ Денис был спокоен: он ведь уже тогда был студентом. Не волновались и родители. Кстати, Никита, брат Дениса, в этом году тоже получил 100 баллов по математике.
Анна Гукиш из Новополоцка:
«Сдала на 100 баллов и не буду есть шоколад до 2018 года»
русский язык (100), история Беларуси (89)
Аня собирается поступать на журналиста. А значит, сдавать ей надо всего два предмета: язык и историю Беларуси.
- Мои 100 баллов по русскому - это заслуга учительницы, - скромничает Аня. - Когда я узнала результаты, сразу позвонила ей. Она не поверила мне и попросила прислать скриншот. Потом я позвонила маме. Для родителей это было неожиданно, ведь они мне постоянно говорили, что все сдают централизованное тестирование хуже репетиционного. Да и учителя мне твердили, что невнимательная, когда читаю задания. Но я уверяла: на ЦТ все будет хорошо!
Аня не сидела за учебниками целыми днями, а успевала еще и активничать в школе.
- Я не пропустила ни одно школьное мероприятие: была ведущей и участвовала. Утром - за учебниками, а вечером танцую в костюме кикиморы.
После ЦТ Аня поспорила с другом, что если сдаст русский на 100 баллов, до 2018 года не будет есть шоколад, хотя и неделю не могла прожить без него.
- Пока держусь, - улыбается девушка. - Посмотрим, что сложнее: не есть шоколад или получить 100 баллов на тестировании.
Катерина Жарникова из Гродно:
«Родители настраивались хотя бы на одну сотню»
русский язык (100), биология (96), химия (91)
Для Кати 100 баллов стали приятной неожиданностью. На репетиционном тестировании по всем предметам девушка набирала 83 - 84 балла. Думала, что так будет и на ЦТ. Она же весь последний год провела за учебниками, подготовка занимала почти все время. Но все равно Катерина очень волновалась. Успокоилась только тогда, когда зашла в аудиторию. Документы Катя будет подавать в Гродненский медицинский университет.
- Пойду в первые же дни, мои баллы позволяют не волноваться за поступление, - делится Катя. - Думаю, абитуриентов с таким баллами будет не очень много. Хотя знаю, что поступает девушка и с результатом 399!
Катя своими итогами довольна (еще бы!), сдать на три сотни не планировала. А ее родители изначально настраивались хоть на одну сотню.
Дарья Дмитрук из Бреста:
«Думаю, будет немало абитуриентов с высокими баллами»
математика (100), английский (93), русский (84)
Даша собирается в БГУИР и уже готова, что абитуриентов с высокими баллами будет немало. К математике девушка готовилась усиленно: на факультативах и с репетитором. Но даже так не была уверена, что получит 100 баллов. Говорит, что очень волновалась. А когда старалась успокоиться, вспоминала: еще сильнее, чем она, волнуются родители.
- Загадывать результаты было сложно, - признается абитуриентка. - После ЦТ я понимала, что сдала хорошо. Но чтобы узнать, насколько хорошо, надо было ждать результатов. Когда пришло смс-сообщение, подруги начали меня поздравлять и обнимать. От этого стало еще приятнее. Сразу позвонила родителям, сестре, учительнице, репетитору, выслушала кучу комплиментов, и только тогда начало приходить осознание, что я написала на 100 баллов.
- Учиться, конечно, много приходилось. Но ведь лучший отдых - это смена деятельности, - рассказывает Даша. - Поэтому находилось время и для других занятий. Хожу на танцы с детства, и даже 11-й класс не заставил меня бросить тренировки. Да и в школе много дел было: я еще была и в гимназическом самоуправлении. Главное - правильно распланировать день.
Егор Белохвостов из Вилейки:
«Немного расстроился, когда увидел результат по русскому и биологии»
химия (100), биология (99), русский (96)
- Я планирую поступить в Белгосмедуниверситет на стоматологический факультет. Честно говоря, я уже и поступил. Такие баллы позволяют так считать, - уверенно замечает Егор.
Молодой человек бьет все стереотипы об абитуриенте-стобалльнике: у него хватает времени играть на гитаре и пианино, петь, сочинять музыку и стихи, заниматься спортом.
- Все это помогает отдохнуть от учебы и снять напряжение, - объясняет Егор.
Кстати, сразу после тестов парень отправился отдыхать в палаточный лагерь:
- Вот приеду 11 июля, заберу сертификаты и отнесу документы - спешить некуда. Правда, слышал, что есть пару человек на моей специальности, у кого баллы еще выше.
Егор рассчитывал на наивысший балл по всем предметам.
- Когда получил баллы по языку и биологии, немного расстроился. Надежда оставалась только на химию, в которой я был уверен. Когда увидел результат, обрадовался и вздохнул с облегчением.
Анна Демиденко из Жлобина:
«На ЦТ была очень внимательна, ведь на РТ неправильно переписала ответ с калькулятора»
химия (100)
Аня собирается поступать в Минск на фармацевта.
- Баллы, скорее всего, будут очень высокие, - предполагает девушка. - Есть абитуриенты, у кого хоть и нет стобалльных сертификатов, но в итоговая сумма - 370. Сдать ЦТ на высокий балл Ане помогла подготовка к олимпиаде. Уже восьмиклассницей девушка изучала программу 10 - 11-х классов.
- Тогда еще никто не ходил к репетиторам, у моих одноклассников было много свободного времени, а мне приходилось идти и заниматься, - вспоминает Аня.
Но оно того стоило. Когда Аня увидела результаты, заплакала. Серьезной подготовки может быть недостаточно, еще очень важно быть внимательной:
- Сложно сконцентрироваться и все два с половиной часа сидеть не отвлекаясь, поэтому часто бывают глупые ошибки. Например, на третьем этапе репетиционного тестирования я неправильно переписала ответ с калькулятора. До сих пор не понимаю, как это произошло. Зато на ЦТ была очень внимательна.