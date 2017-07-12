Абитуриентка-стобалльница: Утром за учебниками, вечером танцую в костюме кикиморы 1 12.07.2017, 13:52

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Фото: kp.by

Как готовились к ЦТ те, кто получил заветные 100 баллов.

314 вчерашних школьников в этом году сдали хотя бы один предмет на 100 баллов. Среди абитуриентов все наслышаны о братьях-двойняшках, которые сдали ЦТ по математике на 97 и 100 баллов. А уже через пару дней станет известно, в какой области Беларуси абитуриентов с трехзначными цифрами в сертификатах больше всего. А пока kp.by разыскала ребят из разных уголков Беларуси и пообщалась с ними, чтобы узнать рецепт их успеха.

Денис Харлап из Бобруйска:

«Получил 100 баллов по химии, а родной брат - по математике»

химия (100), биология (83)

Денис Харлап получил 100 баллов по химии

История Дениса не самая обычная. В Медицинский университет он поступил еще до ЦТ - получил диплом на республиканской олимпиаде по химии. Но все равно пошел сдавать ЦТ. И получил 100 баллов.

- Пошел сдавать химию, чтобы порадовать учительницу, - рассказывает Денис. - А вот биологию сдавал на спор: поспорил, что сдам лучше одноклассников, хоть и готовился всего лишь с мая. Я ожидал, что получу 100 баллов по химии. А вот балл по биологии удивил: все считают, что подготовится нормально к ЦТ за два месяца нереально.

Конечно, на ЦТ Денис был спокоен: он ведь уже тогда был студентом. Не волновались и родители. Кстати, Никита, брат Дениса, в этом году тоже получил 100 баллов по математике.

Анна Гукиш из Новополоцка:

«Сдала на 100 баллов и не буду есть шоколад до 2018 года»

русский язык (100), история Беларуси (89)

У Анны Гукиш 100 баллов по русскому языку

Аня собирается поступать на журналиста. А значит, сдавать ей надо всего два предмета: язык и историю Беларуси.

- Мои 100 баллов по русскому - это заслуга учительницы, - скромничает Аня. - Когда я узнала результаты, сразу позвонила ей. Она не поверила мне и попросила прислать скриншот. Потом я позвонила маме. Для родителей это было неожиданно, ведь они мне постоянно говорили, что все сдают централизованное тестирование хуже репетиционного. Да и учителя мне твердили, что невнимательная, когда читаю задания. Но я уверяла: на ЦТ все будет хорошо!

Аня не сидела за учебниками целыми днями, а успевала еще и активничать в школе.

- Я не пропустила ни одно школьное мероприятие: была ведущей и участвовала. Утром - за учебниками, а вечером танцую в костюме кикиморы.

После ЦТ Аня поспорила с другом, что если сдаст русский на 100 баллов, до 2018 года не будет есть шоколад, хотя и неделю не могла прожить без него.

- Пока держусь, - улыбается девушка. - Посмотрим, что сложнее: не есть шоколад или получить 100 баллов на тестировании.

Катерина Жарникова из Гродно:

«Родители настраивались хотя бы на одну сотню»

русский язык (100), биология (96), химия (91)

Катерина Жарникова получила максимальный балл по русскому языку

Для Кати 100 баллов стали приятной неожиданностью. На репетиционном тестировании по всем предметам девушка набирала 83 - 84 балла. Думала, что так будет и на ЦТ. Она же весь последний год провела за учебниками, подготовка занимала почти все время. Но все равно Катерина очень волновалась. Успокоилась только тогда, когда зашла в аудиторию. Документы Катя будет подавать в Гродненский медицинский университет.

- Пойду в первые же дни, мои баллы позволяют не волноваться за поступление, - делится Катя. - Думаю, абитуриентов с таким баллами будет не очень много. Хотя знаю, что поступает девушка и с результатом 399!

Катя своими итогами довольна (еще бы!), сдать на три сотни не планировала. А ее родители изначально настраивались хоть на одну сотню.

Дарья Дмитрук из Бреста:

«Думаю, будет немало абитуриентов с высокими баллами»

математика (100), английский (93), русский (84)

Дарья Дмитрук набрала 100 баллов по математике

Даша собирается в БГУИР и уже готова, что абитуриентов с высокими баллами будет немало. К математике девушка готовилась усиленно: на факультативах и с репетитором. Но даже так не была уверена, что получит 100 баллов. Говорит, что очень волновалась. А когда старалась успокоиться, вспоминала: еще сильнее, чем она, волнуются родители.

- Загадывать результаты было сложно, - признается абитуриентка. - После ЦТ я понимала, что сдала хорошо. Но чтобы узнать, насколько хорошо, надо было ждать результатов. Когда пришло смс-сообщение, подруги начали меня поздравлять и обнимать. От этого стало еще приятнее. Сразу позвонила родителям, сестре, учительнице, репетитору, выслушала кучу комплиментов, и только тогда начало приходить осознание, что я написала на 100 баллов.

- Учиться, конечно, много приходилось. Но ведь лучший отдых - это смена деятельности, - рассказывает Даша. - Поэтому находилось время и для других занятий. Хожу на танцы с детства, и даже 11-й класс не заставил меня бросить тренировки. Да и в школе много дел было: я еще была и в гимназическом самоуправлении. Главное - правильно распланировать день.

Егор Белохвостов из Вилейки:

«Немного расстроился, когда увидел результат по русскому и биологии»

химия (100), биология (99), русский (96)

У Егора 100 по химии

- Я планирую поступить в Белгосмедуниверситет на стоматологический факультет. Честно говоря, я уже и поступил. Такие баллы позволяют так считать, - уверенно замечает Егор.

Молодой человек бьет все стереотипы об абитуриенте-стобалльнике: у него хватает времени играть на гитаре и пианино, петь, сочинять музыку и стихи, заниматься спортом.

- Все это помогает отдохнуть от учебы и снять напряжение, - объясняет Егор.

Кстати, сразу после тестов парень отправился отдыхать в палаточный лагерь:

- Вот приеду 11 июля, заберу сертификаты и отнесу документы - спешить некуда. Правда, слышал, что есть пару человек на моей специальности, у кого баллы еще выше.

Егор рассчитывал на наивысший балл по всем предметам.

- Когда получил баллы по языку и биологии, немного расстроился. Надежда оставалась только на химию, в которой я был уверен. Когда увидел результат, обрадовался и вздохнул с облегчением.

Анна Демиденко из Жлобина:

«На ЦТ была очень внимательна, ведь на РТ неправильно переписала ответ с калькулятора»

химия (100)

Аня сдала химию на 100 баллов

Аня собирается поступать в Минск на фармацевта.

- Баллы, скорее всего, будут очень высокие, - предполагает девушка. - Есть абитуриенты, у кого хоть и нет стобалльных сертификатов, но в итоговая сумма - 370. Сдать ЦТ на высокий балл Ане помогла подготовка к олимпиаде. Уже восьмиклассницей девушка изучала программу 10 - 11-х классов.

- Тогда еще никто не ходил к репетиторам, у моих одноклассников было много свободного времени, а мне приходилось идти и заниматься, - вспоминает Аня.

Но оно того стоило. Когда Аня увидела результаты, заплакала. Серьезной подготовки может быть недостаточно, еще очень важно быть внимательной:

- Сложно сконцентрироваться и все два с половиной часа сидеть не отвлекаясь, поэтому часто бывают глупые ошибки. Например, на третьем этапе репетиционного тестирования я неправильно переписала ответ с калькулятора. До сих пор не понимаю, как это произошло. Зато на ЦТ была очень внимательна.