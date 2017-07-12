Пенсионерка о Лукашенко: Каждый час выступает, аж нервирует 12 12.07.2017, 13:58

5,850

Жительница Могилева высказала диктатору все, что она думает о своей пенсии.

Могилевчане рассказали «Свабодзе», как они выживают на пенсию:

- Мне бы может и хватило, да детям нужно помогать, - сетует жительница Могилева.

- Если бы жил на одну пенсию, то не прожил бы, - заявил прохожий мужчина.

- Одежду не покупаю, донашиваю за дочкой, а я ей помогаю. Половина пенсии идет на помощь, - рассказала женщина.

- Дорогие лекарства, кто позволил цены поднимать каждый день? Куда смотрят власти? К кому обратиться? Лукашенко повсюду, утром, днем и вечером. Каждый час выступает, аж нервирует, - возмутилась могилевчанка.