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Пенсионерка о Лукашенко: Каждый час выступает, аж нервирует

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  • 12.07.2017, 13:58
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Жительница Могилева высказала диктатору все, что она думает о своей пенсии.

Могилевчане рассказали «Свабодзе», как они выживают на пенсию:

- Мне бы может и хватило, да детям нужно помогать, - сетует жительница Могилева.

- Если бы жил на одну пенсию, то не прожил бы, - заявил прохожий мужчина.

- Одежду не покупаю, донашиваю за дочкой, а я ей помогаю. Половина пенсии идет на помощь, - рассказала женщина.

- Дорогие лекарства, кто позволил цены поднимать каждый день? Куда смотрят власти? К кому обратиться? Лукашенко повсюду, утром, днем и вечером. Каждый час выступает, аж нервирует, - возмутилась могилевчанка.


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