От Антарктиды откололся айсберг размером с 17 Минсков 2 12.07.2017, 14:05

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Фото: John Sonntag/NASA

Айсберг стал третьим по величине за всю историю спутниковых наблюдений.

Крупный айсберг отделился от шельфового ледника Ларсен С. Об этом сообщила команда проекта Midas, который занимается наблюдением за тающими полярными льдами.

Ученые впервые заметили растущую трещину в 2011 году, за несколько лет ее длина превысила сто километров. Трещина отделила от шельфа глыбу размером в 10% всего ледника. В начале июля ее «держала» только тонкая полоска льда шириной около пяти километров.

Между 10 и 12 июля айсберг полностью отделился от берега Антарктиды. В океане оказалась глыба льда площадью 6000 квадратных километров. Для сравнения, площадь Минска — 348 квадратных километров, в 17 раз меньше. Специалисты полагают, что этот айсберг стал третьим по величине за всю историю спутниковых наблюдений.

По спутниковым данным, средняя толщина айсберга — 190 метров, в некоторых точках она достигает 210 метров. Высота над поверхностью воды составляет 30 метров, это сравнимо с высотой 10-этажного дома. Объем глыбы — 1155 кубических километров, ее масса — около триллиона тонн.

Breaking news! The iceberg has fully detached from Larsen C - more details to follow soon pic.twitter.com/pdSxDuAGjR — Project MIDAS (@MIDASOnIce) 12 июля 2017 г.

«Это событие выглядит совершенно нормальным разломом шельфового ледника, — объяснил BuzzFeed News Тед Скаммос, ведущий научный сотрудник Национального центра данных по снегу и льду. — Единственная необычная особенность — то, что ледник теперь стал меньше, чем был на протяжении всех 125 лет наблюдений».

Скорее всего, раскол не связан с глобальным потеплением. Исследователи полагают, что дальше Ларсен С будет расти. Этот ледник гораздо стабильнее, чем Ларсен, А и Ларсен Б, на которых также замечали трещины в последнее время.