Активист Алесь Чехольский поучил судью хорошим манерам 10 12.07.2017, 14:19

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Алесь Чехольский

Фото: «Радыё Свабода»

Защитник Куропат демонстративно вышел из зала суда после отказа вести процесс по-белорусски.

Судья Фрунзенского суда Минска Андрей Млечко отказался вести процесс по-белорусски или пригласить переводчика с формулировкой, что «простые граждане должны знать два государственных языка», сообщает «Радыё Свабода».

В Фрунзенский райсуде Минскa проходит административный процесс над Александром Чехольским - он обвиняется в «участии в несанкционированном митинге» по защите Куропат, состоявшемся 3 марта, согласно статье 23.34 КоАП.

Минский городской суд отменил решение Фрунзенского райсуда от 28 марта, когда Чехольского оштрафовали на 30 базовых величин, и направил дело на новое расследование.

12 июля Чехольский пришел в Фрунзенский суд, но судья отказался вести процесс по-белорусски или вызвать переводчика.

«Во время процесса мне, гражданину Беларуси, в белорусском государстве было отказано в ведении процесса на белорусском языке. Я заявил ходатайство: если судья, который является государственным служащим, не владеет белорусским языком, он должен вызвать переводчика. Судья Млечко пошел советоваться, через минут 15 вернулся.

Знаете, до какого цинизма дошло: мое ходатайство он отклонил на основании того, что я, простой гражданин Республики Беларусь, должен владеть двумя государственными языками! А он, судья, государственный служащий, значит, не должен знать два государственных языка и отвечать на том языке, на котором к нему обращаются?

Я отказался участвовать в процессе, заставил внести формулировку судьи в протокол, отметить, что грубым образом нарушена Конституция и унижена моя национальная гордость».

Алесь Чехольский написал жалобу в суд и хочет привлечь судью Андрея Млечко к уголовной ответственности за оскорбление национального достоинства. Судебный процесс продолжился без Чехольского.